Už dávno mohl být historický mlýn u zámku v Moravské Třebové opravený. Bývalý soukromý majitel ale zaspal a mezitím se na objektu podepsal nejen zub času, ale taky vandalové a sprejeři. Časy, kdy se do vybydleného mlýna stahovala mládež, jsou sice pryč, ale zdevastovaný objekt zůstává. Nyní už je v rukou města, které za něj v dražbě dalo 400 tisíc korun. Mlýn nepatří mezi perly města. Člověk má skoro strach projít kolem, jestli náhodou nespadne kus eternitu nebo nějaké cihly. A i když se o mlýnu stále hovoří, radnice ho mezi prioritami nemá.

Podle regulačního plánu města nelze dům na spadnutí zbourat, i když to doporučují odborníci. Pouhé zajištění stavby vychází na pět milionů korun. Dá se říct, že mlýn je městu spíše na obtíž. I starosta přiznává, že by ho nejraději zboural. Lepší než nebezpečná ruina by tady byl park, který by navázal na zámecké zahrady. Ještě chvíli bude město váhat a možná vše vyřeší pořádná sněhová nadílka. Až spadne střecha, bude po problému. Příroda se na regulační plán neptá.