„Nechápu, proč tam v tom Janově zoologickou zahradu nechtějí. Jsou hloupí,“ říkají lidé, kteří ovšem v Janově nežijí. V obci je krátce před referendem, v němž vyjádří místní lidé názor na stavbu zoologické zahrady, dusno. Zoologická zahrada, kterou chce v Janově postavit místní chovatel Marcel Kohout, je velkým tématem komunálních voleb. Vesnice je už měsíce rozdělená na dva tábory, proti sobě stojí příznivci a odpůrci zoo. A je jen na nich, jestli na volebním lístku zaškrtnou ano, nebo ne. Právě oni mají v rukou budoucnost svojí vesnice a nikoliv turisté, kteří do zoologické zahrady pak přijedou jednou nebo dvakrát za rok.

Dusno v Janově. Lidé rozhodnou o zoo, chovatel nabízí pozemky za miliony

Nikdo se nemůže Janovákům divit, že mají obavy z atrakce, která má do obce přitáhnout tisíce lidí za rok. Chtěli by mít všichni ti lidé, kteří volají po stavbě zoo, za svými domy výběhy pro zvířata a v sezoně davy lidí v obci? Místní lidé dávají na váhu plusy a mínusy. Už v sobotu 24. září odpoledne bude jasno, jestli dostane zoo zelenou, nebo stopku. Ať už lidé v Janově schválí, nebo stavbu zoo zamítnou, bude to rozhodnutí, které si zaslouží respekt.