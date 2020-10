KOMENTÁŘ: Rodiče potřebují jistotu, ale déle než jen na pár hodin

Rozhovor dvou mladíků za pár let. Co jsi studoval? Základní školu. Dálkově. Vtipy na internetu neutichají ani v současné těžké době. To je dobře, ale co je dnes vtip, může jednou mít hořkou příchuť.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/čtk