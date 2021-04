Ilustrační foto | Foto: Richard Karban

Přesto některá města v regionu zaspala a cyklisty nechala stranou zájmu. Bez cyklostezek. Jenže jak doprava houstne, stává se jízda cyklistů mezi auty adrenalinem. „Kolikrát se mnou projíždějící kamion tak zacloumá, že mám až strach. Někdy bych se mohl chytit zpětného zrcátka auta, co mě míjí,“ říká Pavel Dvořák ze Svitav, který často vyjíždí na kole. Rád by využíval cyklostezky, jenže nejsou. Cyklistů naopak přibývá. Za poslední covidový rok se jich na silnicích vyrojilo mnoho. Někdo se naučil jezdit na kole do práce, jiného na dvě kola „vyhnaly“ zavřené posilovny. Cyklostezky chybí. „Přiznávám, že Litomyšl, co se týká cyklostezek, zaspala. Snažíme se to teď dohnat,“ slibuje litomyšlský starosta Daniel Brýdl.