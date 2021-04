V republice je Litomyšl pojmem a jezdí se tam „učit“ odborníci z celé Evropy.

Místní lidé ale ani za třicet let moderní architektuře moc nepřišli na chuť. Možná na tom nesou vinu i problémy, které byly s některými stavbami v minulosti spojené. Nelze zapomenout na podepřenou střechu tribuny na sportovním stadionu, potíže s vazníky v městské hale nebo mokrými stěnami v bytových domech.

Nyní se objevily mokré mapy v krytém bazénu. Bazén je v provozu teprve deset let a experti řeší, kde se stala chyba. Počasí? Chyba v projektu? Jedno je ale jasné, bude to další polínko do ohýnku nechuti vůči moderním stavbám. Litomyšlský bazén je netypický, taky ho ocenila porota soutěže Stavba roku 2011. V tom samém roce, kdy plavci „házeli záda“ na kluzké podlaze a město zakazovalo pánům nosit místo plavek kraťasy.

Možná jsou všechny problémy daní za originální architekturu, ale kdo by chtěl žít v jednoduchých kostkách? Kdyby Pernštejnové neměli odvahu, Litomyšl by přišla o památku UNESCO.

