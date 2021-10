Laminát a zámecké návrší je v Litomyšli velké téma. Hodí se k renesanční památce UNESCO? Pernštejnové by asi zírali, co jim u zámku v 21. století postavili. Proč cpát k zámku laminátové sedáky, když dřevo je jednoduše krásné?

Jeho argumenty ale nikdo nevyslyšel, autorské právo je i nad bezpečnost návštěvníků. Takže až se příště převrhne moderní lavička s důchodci, nebude to řešit kastelán, ale asi pan architekt. Stařence ukáže všechny dokumenty, posudky a vysvětlí jí, že lavička je super, podle norem a tedy bezpečná. A bude to jako s podlahou v krytém bazénu v Litomyšli, která klouže, ale podle posudků vlastně klouzat nesmí.

Ne, není to žádná reality show Výměna laviček. Ozval se architekt, který ty moderní lavičky z nažloutlé hmoty vymyslel. A chce je vrátit do zahrad.

Dětský pavilon opustil zahradu zámku v Litomyšli. Zmizely taky laminátové lavičky a místo nich se objevily klasické dřevěné. Hra Škatulata, hejbejte se ale pokračuje a přichází další výměna. Dřevo na půdu, laminát do zahrad.

