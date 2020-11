„Spadl mi kámen ze srdce. Poslední dny toho už bylo s prací na home office a domácím vyučováním opravdu dost. Konečně rozumné slovo vlády,“ říká Klára, maminka druháka Dominika. Rodiče ostatních školáků požadují, aby se i jejich děti co nejdříve vrátily do lavic. To ale podle ministra zdravotnictví záleží na nás všech, jak se budeme chovat a dodržovat opatření.

Ohleduplnost je na místě, protože křičet, že chceme děti vrátit do škol a potom pořádat promořovací mejdany asi není zrovna to pravé. A nejde jen o děti. Ve složité životní situaci se ocitli kvůli covidu také senioři, kteří zůstávají v domovech odříznutí od své rodiny. Osmdesátileté stařence už vážně nestačí místo objetí vnoučat on-line „návštěva“ nebo zamávání z okna. „Vidíme, jak naši klienti trpí. A na jejich fyzickém stavu se odráží i to, že nejsou psychicky v pohodě. Jsou smutní, bez chuti do života,“ vysvětluje ředitelka domova pro seniory.

Letošní Vánoce budou jiné. Nejde o cenu dárků, která bude podle ekonomů vyšší. Ty nejkrásnější dárky nestojí tisíce korun. Doba covidová by právě tohle mohla změnit. Uvědomit si, že mnohem cennější je objetí a chvíle strávené s rodinou a našimi nejbližšími. Stačí babičkám a dědečkům v domovech pro seniory poslat balíček dobrot nebo s dětmi namalovat pár obrázků. Vrátí jim to úsměv na tvář. Co takhle vymyslet překvapení pro ty, co jsou sami nebo smutní? Teď je ta správná doba.