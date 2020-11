Covidové dění na sociálních sítích rozvířil výrok bývalého poslance Jaroslava Škárky. Ten označil předčasně narozené děti za „nevyvinuté zrůdy“, jichž se má společnost „zbavit“. Je možné, že člověk, který vystudoval pedagogiku, dokáže něco takového vypustit z úst?

Ilustrační foto. | Foto: ČTK/AP/Karim Kadim

Fond Nedoklubko, na jehož adresu kontroverzní politik vypustil ostré věty, pomáhá řadu let rodičům, kterým se narodí dítě předčasně. A takový člověk pár větami shodí práci lékařů, sester, péči rodičů a urputný boj dětí. „Ať mi to přijde říct do očí. Nejen mně, ale také mému synovi, který se narodil o měsíc dřív. První měsíce jeho života byly těžké, ale dnes je to normální kluk. Ve škole má jedničky, dvojky a chce být doktor,“ říká Eva, maminka osmiletého Honzy ze Svitavska. Prohlášení Škárky spustilo na sociálních sítích jednak vlnu nevole, ale také mnoho lidí okamžitě podpořilo finančními příspěvky fond Nedoklubko. „Listopad, měsíc předčasně narozených dětí, nemohl začít lépe. Naše Matilda nebyla ani na vteřinu zbytečný člověk. A i kdyby z našich dětí nebyl Pablo Picasso, Albert Einstein nebo Isaac Newton, pořád budou mnohem víc než pan Škárka,“ vzkázala na Instagramu Zuzana, která pochází z Litomyšle. Nedoklubko pomáhá rodinám s nákupem plen, výživy nebo s rehabilitacemi a později třeba i s logopedií.