Školy otevřely všechny své vchody dokořán, a to i ty boční, kterými normálně dovnitř žáci chodit nesmí. Na zemi se objevily značky, které jasně vymezily prostor pro prvňáky, druháky… Někde byly fosforové puntíky na zemi doplněné kužely s cedulemi.

Školáky vítali učitelé schovaní v rouškách a za štíty. Skoro to vypadalo, že se do škol vrací jen nakažení žáci. Kdo se chtěl zase učit, musel předložit čestné prohlášení, že je zdravý, že nežije s nemocnými nebo nedej bože s prarodiči. Kdo papír nedal učitelům v koridoru před školou, nebyl vpuštěn a musel domů.

Toto si ale rodiče pohlídali, po dva a půl měsících doma bylo žádoucí, aby se děti aspoň na pár hodin vrátily do kolektivu. No do kolektivu…

„S třeťáky se vůbec nesmíme potkat. Na oběd chodíme jako had a u stolu musíme sedět po dvou. V jídelně jsou vyznačené koridory pro vstup a odchod,“ hlásila druhačka Týna z Litomyšle. Vážně je tahle tragikomedie nutná? Po jedenácté hodině se dveře u vesnické základky na Svitavsku otevřou, vybíhají děti v rouškách, prvňáci, druháci, třeťáci… Hned za dveřmi školy ale mizí dvoumetrový odstup a školáci jdou spolu na zastávku, jedou jedním autobusem domů a míří na hřiště.

Společně.

K čemu tedy jsou ta nařízení ministerstva? Rodiče kroutí hlavami. Taktické cvičení, co nemá logiku. A učitelé se shodují s rodiči: Školy se měly otevřít pro všechny. Bez kuželů, koridorů, zamlžených štítů a odéru dezinfekce.