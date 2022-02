Sníh, vítr a mráz, to je pro některé řidiče strastiplná kombinace. A tak se jako vždy dostávají na přetřes silničáři a jejich údajná neschopnost. Podobné diskuze se objevily i v pátek, kdy sníh zavál silnici ze Svitav na Poličku.

V kopci u Vendolí uvízly kamiony. A odborníci ze sociálních sítí měli opět pré. Už před několika lety šéf dopravní policie ve Svitavách „školil“ novináře, že za nehodu nikdy nemůže sníh ani vítr nebo déšť. Problém je vždy mezi sedačkou a volantem. A stejně tak nelze házet neschopnost jezdit na sněhu na silničáře.

Nebo má snad někdo dojem, že silničáři mohou být v jednu chvíli na všech inkriminovaných úsecích? Možná by bylo dobré, aby si to někdy ti samozvaní experti z Facebooku sami zkusili a nastoupili při sněžení na směnu k silničářům. A nebo stačí ubrat plyn a nepřidělávat hasičům práci. Protože když sněží a fouká silný vítr, na to jsou i chlapi z údržby silnic krátcí. Ještě pořád totiž někdy mívá příroda navrch.