Chytré telefony, chytrá televize a Litomyšl vsadila i na chytrou křižovatku. Důvod je jasný. Zbavit město kolon a rychleji reagovat na dopravní situaci. Zatím je nový systém ve zkušebním provozu a chytrá křižovatka plní do puntíku svůj přívlastek. V neděli ráno zhasla, stejně tak ve svátek. Prostě je chytrá a když volno, tak pro všechny.

„Musíme vychytat mouchy a to bude nějakou dobu trvat. Ve Vysokém Mýtě to ladili týdny,“ říká starosta Litomyšle Daniel Brýdl. Jedním dechem dodává, že horší, než to bylo, už to nikdy nebude. Kolony ve špičkách ale zůstanou, protože aut neustále přibývá. Před osmou hodinou ráno a po třetí hodině odpoledne je průjezd Litomyšlí jednou velkou zkouškou trpělivosti. Člověk si ale zvykl, že je vše jednoduché a automatické. Pokud to tak není, křičí. Kritika je nejvíc slyšet na sociálních sítích. Přitom stačí jediné. Pokud nejdou světla, nemusím psát na Facebook, ale řídím se dopravními značkami.

Zatím to ale vypadá, že někteří řidiči by chtěli tak chytrou křižovatku, která by se propojila s jejich autem, telefonem a přenesla je přes silnici jak pírko. To je budoucnost, která bude mít jednou premiéru v USA. V Litomyšli se ale musí řidiči prozatím spoléhat na svůj rozum a dopravní značky. Ty nezmizí.