Jenže covid existuje.

„Přijďte se podívat k nám do nemocnice. I mladé lidi tady máme na přístrojích. A dosud to byli zdraví lidé, co sportovali. Tak začněte opatření dodržovat,“ vzkazuje nevěřícím lidem sestřička ze Svitavské nemocnice.

Jestli jsem na jaře moc nakažených lidí neznala, teď je to jiné. I lidé mezi 30 a 40 lety končí v nemocnicích. V lepším případě na kyslíku, v horším dokonce na týdny v umělém spánku. Sranda by už opravdu měla končit na sociálních sítích, jak nedávno prohlásil ministr školství Robert Plaga. Teď záleží na každém z nás. A pokud někdo může pomoci druhým, měl by to udělat. „Pokud tímto mohu někomu pomoci, tak to velmi rád udělám,“ řekl starosta Litomyšle Daniel Brýdl. I on prodělal onemocnění covid-19 a chystá se v Litomyšlské nemocnici darovat krev.

Babička říkala: Pomáhej slabším a nemocným. Nikdy nevíš, co se stane jednou tobě. Darujte krev, pokud můžete. Nikdy nevíte, kdy ji budete potřebovat vy nebo vaši blízcí. A teď to platí dvojnásob.