Vypadá to, že i letos budou Velikonoce bez některých tradic. Pánům nebude po velikonoční obchůzce s pomlázkou špatně a ženy přijdou podruhé o „šmerkust“. Všechno se stěhuje do on-line podoby. Děti se učí číst a psát přes počítač, i hodiny klavíru se odehrávají ve virtuálním světě. Místo tréninků děti plní výzvy a posílají po emailu tabulky, kolik udělaly doma skoků, dřepů nebo kliků. I děti z mateřské školy se scházejí s paní učitelkou v on-line místnosti v aplikaci. Virtuální budou zřejmě i Velikonoce. „Tradice nejde prožít přes počítač. Ani nemaluji kraslice, pro koho taky? Letité zvyky dostávají pořádně na frak. K Velikonocům patří pořádná mrskačka a ne setkání s příbuznými na teamsech,“ říká Věra Tichá z Poličska.

Covid proměňuje řadu běžných věcí a od minulého roku i tradice. Velikonoce se rušit nemusí. Stačí najít jiný způsob, jak si svátky jara užít. Když tady máme tu britskou mutaci covidu, co se podívat na velikonoční tradice do Velké Británie? Obchůzka s pomlázkou je jimv Anglii cizí a vajíčka u nich schovává v domě a na zahradě velikonoční zajíček. To může být česká inovace pro covidové Velikonoce 2021.