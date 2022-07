O tom se mohlo deváťákům před pětadvaceti lety jen zdát. Cigarety doma brali tajně tátovi nebo si je nechávali kupovat od starších kamarádů. Školácké experimenty se ale zásadně proměnily.

„Děti přestávají být dětmi a snaží se napodobit dospělého velmi brzy,“ míní učitelka z devítiletky ve Svitavách. A k návykovým látkám se dostanou už školáci z prvního stupně až moc snadno.

Zrovna nikotinové sáčky by měly stejně jako alkohol patřit do kategorie od 18 let. Zákonodárci by neměli váhat a jednat, protože závislost dětí na nikotinu se vytváří mnohem rychleji než u dospěláků.