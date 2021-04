Redaktor odvedle: Lukáš Dubský | Foto: Deník

Což o to, na osobní účast na zasedání zastupitelstva mají politici dle jednacího řádu právo a téměř ve všech krajích se zastupitelé normálně scházejí. Za současné situace ovšem trvání na prezenční formě jednání působí jako požadavek z jiného světa. Vláda v čele s Andrejem Babišem ze stejného hnutí už několik měsíců vyzývá každého, aby pracoval z domova, pokud je to jen trochu možné. V posledních týdnech navíc zakazuje i zbytné cesty mezi okresy, ke kterým by v případě jednání zastupitelů z celého kraje nutně muselo dojít. Apely omezit sociální kontakty na minimum jsme už také slyšeli mnohokrát.