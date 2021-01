Byla to žena, která měla svoje sny, přání a představy o životě. Bohužel žila v době, kdy se vlastní názor žen na život moc nenosil. Byla provdána za muže, kterého nechtěla… Toužila po lásce. Když pak stojí na kameni v řece a zoufale křičí, chce se dnešním ženám křičet s ní. Seriál se sice některým lidem zdá kontroverzní, ale i historici a učitelé českého jazyku sérii Božena oceňují. „Osobně jsem nadšen. Zvláště jsem čekal na scénu s úmrtím syna Hynka, což byl zlom v celém příběhu Boženy Němcové. Musím konstatovat, že po těch českých detektivkách je minisérie Božena pramen vody vskutku živé,“ míní historik ze Svitav.

A kdo dosud znal od Boženy Němcové jen Babičku a pohádky, ten už netrpělivě čeká, až se otevřou knihovny, aby se začetl do dalších děl. Seriál dává nahlédnout do historie a vytahuje jména, která dosud znali jen milovníci literatury. Jako třeba Václava Bolemíra Nebeského. Po druhém dílu série to bylo nejvyhledávanější jméno na internetu.

Božena Němcová je fenoménem v regionu i proto, že žila v Litomyšli. Zvláště závěr série očekávají Litomyšlané s napětím. „Pokud to bude tak, jak to skutečně bylo, tak závěr života Němcové, tedy druhé litomyšlské období, pracovní vztah s nakladatelem Augustou, rodinné hádky, zdravotní stav Boženy Němcové a zklamání z vydání Babičky, neslibuje pohodový večer u televize,“ říká svitavský učitel Milan Báča.

Život Boženy Němcové ukrývá i další tajemství. Ta možná odhalí výzkum její DNA. Byla to šlechtična? Každopádně televizní Božena přepsala pohled na spisovatelku a řada lidí si znovu přečte Babičku. V nových souvislostech.