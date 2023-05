Nadějný začátek, ale poté problémy a marné dohánění ztráty. Čeští hokejisté v první vážné prověrce na mistrovství světa v Rize neobstáli podle představ. Dosud suverénnímu Švýcarsku podlehli 2:4 a přišli tak o šanci na vítězství ve skupině B. Dvakrát překonal českého brankáře Marka Langhamera veterán Andres Ambühl, za národní tým vstřelil rekordní osmý gól na turnaji útočník Dominik Kubalík. V posledním utkání před čtvrtfinále si to svěřenci trenéra Jalonena rozdají v úterý s Kanadou o druhé místo.

MS 2023 hokej: Česko - Švýcarsko, Marek Langhamer | Foto: ČTK

Národní tým si v neděli večer připsal druhou porážku ve skupině B, jež letos hostí lotyšská Riga. Po domácím Lotyšsku nestačili svěřenci kouče Kariho Jalonena na silné Švýcary, kteří v Rize dosud neztratili ještě ani bod. Utkání s již tradičním soupeřem českých hokejistů přitom odstartovalo velice nadějně.

Už v 7. minutě hry rozjásal českou střídačku i bohaté zástupy fanoušků v rižské aréně kapitán Roman Červenka, který využil zaváhání v defenzívě soupeře a přesnou ránou k tyči nedal brankáři Mayerovi žádnou šanci. Jenže Švýcaři v následné početní výhodě srovnali a v průběhu druhého dějství odskočili už do vedení 3:1. Gólman Marek Langhamer se v brankovišti činil, ale na rychlé kombinace Švýcarů byl krátký.

„Věděli jsme, že Švýcaři tady mají výborný tým. Trochu mě ale mrzí, že jsme zaspali tu druhou třetinu, kde jsme byli málo agresivní a nechali jim příliš prostoru. Nabídli jsme jim dvě přesilovky a oni nám bohužel odskočili,“ hodnotil zhoršený výkon národního týmu v prostřední části utkání zklamaný kapitán Roman Červenka.

Kubalík zaznamenal gólový rekord

Ve třetí třetině však čeští hokejisté přidali a kanonýr Dominik Kubalík v 53. minutě osmým gólem na šampionátu dotáhl svůj tým na dostřel jediné branky. O chvilku později mohl střelecký rekordman dokonce vyrovnat, ale Roberta Mayera v čisté gólovce nepřekonal.

Vzápětí ovšem vrátil stále více unaveným Švýcarům dvougólový náskok útočník Tanner Richard, který zakončil pohlednou akci soupeře národního týmu do odkryté Langhamerovy branky. Češi to v závěru ještě zkoušeli bez brankáře, ale s nepříznivým výsledkem už nic neudělali. Švýcarsko tak po Kanadě slaví další skalp silného konkurenta v boji o celkové první místo v tabulce skupiny B, nad výběrem trenéra Jalonena uspělo 4:2.

Čechům dělala v nedělním duelu velké problémy pohyblivost Švýcarů, často nestíhali a dostávali se tak pod tlak soupeře. „Švýcaři byli rychlí, ale nemyslím si, že by dnes byli o tolik lepší. Měli jsme být důslednější,“ konstatoval karlovarský útočník Ondřej Beránek.

Proti několika známým tvářím si zahrál obránce českého týmu Michal Jordán, který aktuálně působí ve švýcarské nejvyšší soutěži. „Myslím si, že jsme odehráli nejlepší zápas na turnaji. Bohužel nás srazila druhá třetina, která se nám úplně nepovedla. Ve třetí části už to bylo zase lepší, škoda toho čtvrtého gólu,“ povzdechl si zkušený bek v rozhovoru pro Českou televizi.

Nastoupil i Radim Zohorna

Poprvé na turnaji nastoupil útočník Radim Zohorna, který přiletěl z Toronta jen pár hodin před zápasem. Nejmladší ze tří bratrů Zohornů dorazil do Rigy jako druhý náhradník za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, pro které turnaj skončil. Tým doplnil po vynucených změnách stejně jako Radan Lenc.

Sestřih zápasu Česko - Švýcarsko:

Zdroj: Youtube

Zohorna nastoupil právě s Lencem a Danielem Voženílkem ve čtvrtém útoku a únava na něm nebyla znát. Byl ho plný led, tlačil se do koncovky a byl pro zraněními zdecimovaný český tým vítaným oživením. „Snažil jsem se co nejlépe nachystat. Pil jsem hodně kafe, takže se mi nehrálo zase tak špatně. Upřímně jsem to čekal horší,“ přiznal po utkání vytáhlý český forvard.

Nyní čeká svěřence trenéra Jalonena volný den, po kterém přijde na řadu poslední zkouška před čtvrtfinále v podobě utkání s Kanadou. Úterní duel bude navíc bojem o celkové druhé místo v tabulce skupiny B.

Česko – Švýcarsko 2:4 (1:1, 0:2, 1:1)



Branky a nahrávky: 7. Červenka, 53. Kubalík (Červenka, Kempný) – 13. Loeffel (Fiala, Hischier), 24. Ambühl (Corvi, Kukan), 29. Ambühl (Fiala, Malgin), 56. Richard (Moser, Riat). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Kaukokari – Hautamäki (oba Finsko), Wyonzek (Kanada). Vyloučení: 2:2. Využití: 1:1. Střely na branku: 22:27. Diváci: 7 150.



Česko: Langhamer – Kempný, Kundrátek, Dvořák, Košťálek, Jordán, Zbořil, Němeček – Červenka, Sobotka, Kubalík – Flek, Černoch, Beránek – Smejkal, Špaček, Tomášek – Voženílek, R. Zohorna, Lenc – Kaut. Trenér: K. Jalonen.



Švýcarsko: Mayer – Siegenthaler, Kukan, Moser, Fora, Marti, Loeffel, Geisser – Niederreiter, Hischier, Corvi – Fiala, Malgin, Ambühl – Miranda, Haas, Simion – Herzog, Richard, Riat – Senteler. Trenér: Fischer.