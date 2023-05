Čeští hokejisté by měli nastoupit do utkání na mistrovství světa proti Švýcarsku i s útočníkem Radimem Zohornou. Druhý náhradník za zraněné Lukáše Sedláka a Filipa Chytila, pro které turnaj skončil, byl v sobotu dopsán na soupisku. Duel začne v 19:20 SELČ.

Radan Lenc naskočil už proti Norsku, teď se k týmu připojil i Radim Zohorna | Foto: ČTK/AP Photo/Roman Koksarov

Zohorna doplnil tým po vynucených změnách stejně jako Radan Lenc z HV 71, jenž nastoupil už do sobotního zápasu s Norskem (2:0). „Radim by měl večer hrát,“ řekl novinářům asistent trenéra českého týmu Libor Zábranský před nedělním rozbruslením.

Češi ztrácejí na dosud suverénní Švýcary dva body a v předposledním utkání v základní skupině B s nimi budou bojovat o průběžné první místo. V úterý v 15:20 SELČ ještě čeká svěřence trenéra Kariho Jalonena duel s Kanadou.

Podle Zábranského je nejlepší varianta Zohornu zařadit hned do hry i s vědomím časového posunu.

„Věřím, že to zvládne. Jet lag přijde možná zítra. Ti, co zažili přesuny, tak to vědí. Samozřejmě u nás nejzkušenější je (asistent trenéra) Martin Erat, ten doporučoval jednoznačně okamžitě hodit do zápasu. Myslím, že pro Radima by to bylo to nejlepší a pak se soustředit na další utkání. Není na co čekat,“ uvedl Zábranský.

Musí nastudovat herní plán

Zohornovi skončila sezona v AHL v noci na čtvrtek po vyřazení Toronto Marlies ve finále Severovýchodní divize s Rochesterem 0:3 na zápasy. Po připojení k týmu absolvuje pohovory s trenéry a pak bude definitivně jasno. „Martin s ním mluvil, než nastoupil do letadla. Ale Kari s ním samozřejmě musí promluvit, vysvětlit mu herní plán a podle toho se určí jeho role v utkání. Ale počítáme s ním na centra,“ doplnil Zábranský.

K dispozici by měl být i centr Daniel Voženílek, který byl v 28. minutě sobotního duelu s Norskem vyloučen na pět minut a do konce utkání za vražení na mantinel Mattiase Nörsteböho. „Nepočítáme s tím, že by dostal nějaký distanc,“ uvedl Zábranský.

„Byl to samozřejmě nešťastný faul. Bohužel tam trošku nadskočil, ale to je v zápalu boje. Určitě to nebyl žádný úmysl. Kluci to zvládli, ta oslabení jsme přežili. Druhá třetina byla kvůli tomu divoká, někteří hráči, kteří nechodí na oslabení, nebyli na ledě, ale tak to v hokeji je,“ prohlásil Zábranský.

Jeho pozornosti neušlo surové šlápnutí kanadského útočníka Joea Velena bruslí na nohu švýcarského forvarda Nina Niederreitera, kterého si sudí Tobias Bjork a Mads Frandsen nevšimli a zákrok zůstal bez trestu. „Viděl jsem to, ale já bych nechtěl komentovat další týmy,“ prohlásil Zábranský.

Švýcaři mají v týmu vedle Niederreitera z Winnipegu další ofenzivní hvězdy Kevina Fialu z Los Angeles, Nica Hischiera z New Jersey, dalšího útočníka Denise Malgina z Colorada a obránce Janise Mosera z Arizony a Jonase Siegenthalera také z New Jersey. „Podle kvality hráčů, které tam mají, je to obrovsky silný tým,“ řekl Zábranský.

„Neprohráli, převádějí výborný hokej. Mají ho založený na aktivním napadání, výborném bruslení a rychlém otáčení hry. Náš plán je jasný - vnutit soupeři naši hru. Opět mít to nasazení a bojovnost, bloky střel. To, že jsme nikoho nepouštěli do slotu ani do předbrankového prostoru a beci to před brankou čistili. S tím věřím, že uspějeme,“ uvedl.

„Kluci samozřejmě po zápase byli zaledovaní, protože těch 26 (zblokovaných) střel muselo bolet, ale to k tomu patří,“ doplnil Zábranský.

Rozbruslení se zúčastnilo 17 hráčů

Nedělní rozbruslení absolvovalo sedmnáct hráčů včetně gólmanů Šimona Hrubce a Marka Langhamera. Karel Vejmelka, který odchytal poslední dva zápasy, na ledě chyběl. „Rozbruslení je čistě na hráčích, někdo to potřebuje. Teď je nich, aby se připravili,“ uzavřel Zábranský.