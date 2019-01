Východní Čechy - Je skutečně mateřský jazyk tak důležitý? Jak brzy začít dítě seznamovat s dalšími jazyky? Dětský psycholog Jaroslav Šturma má jasno.

„Nejdřív má dítě vyrůst z kořenů, ze kterých pochází. Pak už se dá roubovat leccos. Moje doporučení by bylo nejprve dítě vést v jazyce vztahu, kterým je utvářeno. Další jazyk by měl tento první pouze postupně dotvořit," radí doktor Šturma.

Cizí jazyk ve školce? Na to opatrně!

Jazyková „výuka" ve školce je téma, u kterého bychom měli být velice opatrní, upozorňuje doktor Šturma. „Žádná výuka není pro předškolní děti ještě vhodná. Pokud se má jazyk dětem v tomto věku nějakým způsobem představit, pak formou hry, písničky, říkadel…"

Dětem bychom neměli dělat školu dřív, než má být. Cizí slova by měla vzbudit zvídavost v podobě hry jako doplněk běžné činnosti. V předškolním věku by se děti neměly nic „učit".

Pamatujme si, že opravdu důležité je, aby se malé dítě k cizímu jazyku dostalo přes někoho, kdo k němu má vztah a kdo je rodilý mluvčí. Tehdy je to přirozené.

Dobrá školka je, když…

Ve školkách by se neměla uplatňovat řízená, kolektivní výchova. Je mnoho daleko důležitějších věcí, které si děti v tomto věku potřebují osvojit: vzájemná komunikace, hra, spolupráce při hře, dovednosti kolem sebeobsluhy, rozvoj motoriky, vnímání, rozvoj mateřštiny, výslovnosti…

„Ve čtyřech letech ještě není ustálená ani výslovnost mateřštiny – děti ještě takzvaně patlají. Nemá proto smysl je zatěžovat dalším jazykem, aniž by to vycházelo z přirozenosti mluvčího a jeho vztahu k dítěti. To je opravdu klíčové," připomíná psycholog.

Výjimky

Ocitne-li se dítě v zahraniční školce nebo cizinec v české školce, kde paní učitelka i ostatní děti hovoří jiným jazykem, je to přirozená situace, se kterou si dítě poradí podle svých schopností nebo zralosti.

Tip Babywebu: Dítě by nemělo mít pocit, že se něco učí, nemělo by si pokud možno ani uvědomovat, že je to zrovna jiný jazyk, kterým mluví. Vše by mělo být co nejméně nucené. Zároveň je důležité dítě nepřetěžovat, dát mu svobodu a oddych, když potřebuje.