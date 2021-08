Tenistky Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková vyhrály olympijský turnaj ve čtyřhře. Sehrané české duo ve finále nedalo šanci Švýcarkám Bencicové a Golubicové a po třech grandslamových titulech slaví další cenný společný triumf. Favoritky uspěly ve dvou setech 7:5 a 6:1.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková se zlatými medailemi. | Foto: ČTK/AP

Byla to trnitá cesta plná překážek – hádek s rozhodčími i organizátory a bojů se sveřepými soupeřkami či vyčerpávajícím vedrem. Stálo to za to. Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková jsou olympijskými vítězkami.