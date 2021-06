Bartoš je na domácích tratích v tom nejlepším slova smyslu inventářem, ale rozhodně nikoli do počtu. Po svém příchodu mezi veterány si zde vloni podle předpokladů dojel pro mistrovský titul, ovšem umí prohánět často o generaci mladší soupeře v nejsilněji obsazené kubatuře MX1. „To je důvod, proč ten sport dělám, a myslím, že proto možná trénuji více než ostatní. Chci je prostě porážet a když se mi to povede, mám hned úsměv na tváři. Tohle mě na motokrosu baví a věřím, že mě to bavit ještě nějaký čas bude,“ říká závodník, jehož spojení s litomyšlským Orionem je obdivuhodné. Taková věrnost jednomu týmu není v motokrosovém světě úplně obvyklá.

„Pro mě je Orion srdeční záležitost. Vždycky to v Litomyšli bylo tak, že co v týmu řekli, to platilo. Mám tady velkou oporu. I když jsem byl zraněný, věděl jsem, že na mě počkají, až se uzdravím a budu moci jezdit dál. Dávají mi důvěru, nijak na mě netlačí. Samozřejmě je výborné, když je naším manažerem Petr Kovář, jeden z nejúspěšnějších jezdců naší motokrosové historie. I z toho jsem vždy hodně těžil, je to pro mě obrovské plus,“ netají se Petr Bartoš.

Od zkušeného borce se v posledních letech mohou hodně naučit jeho mladší týmoví kolegové Jonáš Nedvěd a Petr Rathouský. Těžko však říci, zda mohou dokázat to co on, a nejen výsledkově. Bartoš závodí v dresu litomyšlského týmu více než patnáct sezon. „O něčem to svědčí. Kdyby to tak dobře nefungovalo, hledal bych něco jiného, ale nemám k tomu důvod. Kdybych měl skončit v Orionu, tak snad raději skončím úplně. Pro mě to jsou totiž pořád krásná závodnická léta,“ dodal Bartoš.

Jezdec s oblíbeným číslem 111 na své motorce se těší na novou sezonu, i když její start musel být z důvodů omezujících vládních opatření zpožděn a český republikový šampionát se podle nejnovějších informací rozjede až v červenci. Petr Bartoš byl v minulém roce jediným motokrosařem, který zvládal čtyři ostré soutěžní rozjížďky během jediného odpoledne a zrovna od něho není důvod očekávat cokoli jiného. Do tréninku se ostatně pustil s plným odhodláním, přesně tak, jak je u něco zvykem.