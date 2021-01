Mohlo by se zdát, že dostat se z Litomyšle do hokejového zámoří je téměř nedosažitelná meta, nicméně Jakub Bažant to svojí pílí a schopnostmi dokázal. Ne jako hráč, ale coby skaut a manažer. Působil v mezinárodní agentuře ISS a zblízka sledoval vývoj mladých talentů českého hokeje (Nečas, Chytil, Zadina). Stál u zrodu unikátního projektu Czech Knights otevírajícího hokejové dveře do světa nejmladším českým hráčům a působil v manažerské roli v South Florida Hockey Academy, kde spolupracoval na výchově domácích i evropských talentů. „Samozřejmě, že když se člověk ocitne v Americe, je tam všechno jiné. Takže ano, byl to pro mě trochu kulturní šok, na druhou stranu všechny sjednocuje společný zájem - hokej,“ vzpomíná na svoje začátky v zámoří.

Zdroj: Jan Šplíchal