Specializuje se na krátké překážky a skok o tyči. Když na vrcholných akcích vychází časový rozpis, tak zkusí i víceboj. „Věk je jenom číslo,“ platí v jeho případě beze zbytku. „Hrozně mě mrzí, jaká je v současné době situace, vůbec nevím, jestli se v příštím roce budou konat mezinárodní soutěže. Bude mi, pokud se toho dožiji, sedmdesát, takže bych byl nejmladší v kategorii a měl šanci na další medaile i rekordní zápisy,“ povzdechl si závodník Jiskry Litomyšl nad covidovou kalamitou.

Díky svým výkonům je Ivo Strnad mnohonásobným laureátem ocenění v anketě Nejúspěšnější sportovec regionu Svitavska. Při jednom ze slavnostních galavečerů v poličském Tylově domě se mu povedlo v reakci na otázku moderátora, jaký má recept na sportovní dlouhověkost, doslova „zbourat“ zaplněný sál: „Dobrý trénink, dobrá strava, občas Plzeňské a dobrý sex."

Asi nejcennější úspěch přišel v roce 2018 na mistrovství světa veteránů ve španělské Malaze. Ne snad stříbrnou hodnotou medaile z tyčkařského sektoru, ale okolnostmi, jaké tuto soutěž provázely. „Závodu předcházela pro mě tragická událost, protože jsem se dozvěděl, že mi zemřel bratr. To mě samozřejmě hodně rozhodilo, ale řekl jsem: Brácho, pro tebe tu medaili musím vybojovat. A s tím jsem do sektoru šel,“ vzpomíná Ivo Strnad.

Poté, co si z evropského šampionátu 2019 v italském Jesolu odvezl dvě bronzové medaile, mohl si atlet z Litomyšle říci: „Završil jsem svoji soukromou pětiletku, od roku 2015 přivážím v průměru čtyři medaile, dvě z haly a dvě z venku.“ Úctyhodná bilance. Letošní plány mu narušil a v některých případech zcela zrušil strašák jménem covid-19, takže je s dalšími plány opatrný. „Mohu mít různé myšlenky, ale hlavně musím být jednak naživu a za druhé zdravý,“ říká Ivo Strnad. Vrcholem příštího roku by mělo být mistrovství Evropy veteránů ve Finsku, ale jestli se uskuteční, to je ve hvězdách.

Letošním vrcholem pro něho bylo republikové mistrovství v desetiboji, které se popáté v historii konalo v Litomyšli a jiného vítěze než Ivo Strnada zatím nepoznalo. „Doma je to pro mě vždycky motivace,“ netajil se po výkonu přes 7500 bodů. Připravuje se buď v Litomyšli na stadionu na Černé hoře, nebo v Praze v areálu tamního Olympu a pevně věří, že se atletika a sport obecně dočkají návratu příznivějších časů.