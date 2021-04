Jejím dalším sportovním snem je mezinárodní scéna. Příležitost by měla dostat v srpnu, kdy se v italském Rieti uskuteční z loňska přeložený evropský šampionát do 17 let. Vypsané limity jsou ostré, ale při cílevědomosti Elišky Červené není pochyb o tom, že udělá maximum pro jejich splnění.

Novopečená česká šampiónka se svým trenérem Milanem Boučkem.Zdroj: archiv