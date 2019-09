Známý spisovatel Robert Fulghum míří do Svitav

Opravář osudů, Už hořela, když jsem si do ní lehal nebo Všechno, co opravdu potřebuju znát, jsem se naučil v mateřské školce. Autor zmíněných titulů, Američan Robert Fulghum, dorazí do České republiky představit druhý díl budoucí trilogie Opravář osudů.

Americký spisovatel Robert Fulghum | Foto: Petr Švancara

Knihu U Devíti draků a jedné ovce představí v jednadvaceti českých městech, z toho jedním z nich by měly být právě Svitavy. Tady se objeví 13. října. Součástí programu bude i krátké scénické čtení.

Autor: Tereza Ryšanová