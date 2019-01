Litomyšl - Výstava s názvem Zima - čas zábav a veselic je do 22. ledna 2012 přístupná v Regionálním muzeu v Litomyšli.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Tereza Dolinová

Malá výstava plakátů litomyšlského tiskaře Josefa Dmycha z první třetiny 20. století připomene dobové zimní zábavy a veselice. Graficky zajímavě pojaté plakáty zvaly na litomyšlské plesy, silvestrovské večírky, mikulášské zábavy, vepřové hody či šibřinky.

Josef Dmych (narozen 18. července 1858 v Nové Pace, zemřel 17. prosince 1936 v Litomyšli) byl tiskař, vydavatel, malíř a grafik. Vyučil se litografem v tiskárně v Turnově. Nejdříve pracoval v knihtiskárně ve Dvoře Králové, Lehnici a poté několik let jako tiskař u Fernbacha v Pruské Boleslavi. Nějakou dobu sloužil jako voják v Hercegovině. Po celou dobu kreslil a maloval. Potom nastoupil na vedoucí místo ve Fuchsově grafickém závodu v Praze. Fuchsův závod se později stal závodem Jana Vilíma (1856 až 1923), který zde spolu se svými spolupracovníky rozvíjel světlotisk, neotypii a zinkografickou výrobu štočků. Spolu s Janem Vilímem stál u zrodu tiskárny a nakladatelství Česká grafická unie. Pro pozdější soukromou Dmychovu praxi bylo důležité, že vedl oddělení barevné reprodukce. V roce 1902 založil vlastní grafický závod v Litomyšli Na Hluchandě, dnes v Tyršově ulici. Do práce docházel z bytu, který měla jeho rodina naproti tiskárně. Během svého života ve městě se zapojil do bohaté spolkové činnosti. Jeho plakáty s barevnými litografiemi, které sám navrhoval, propagovaly většinu kulturních akcí ve městě i širokém okolí. Před smrtí odkázal svou sbírku litografií a ukázek své tvorby muzeu. Jeho nástupcem se stal syn Zdeněk Dmych, který vedl firmu do roku 1949.