Východní Čechy – Zapomeňte na starosti a v předvánočním čase si přijďte spolu s naším Deníkem zazpívat známé vánoční koledy, které zaznějí na více než 280 místech v celé České republice i ve světě!

Zpívání koled v Jevíčku. | Foto: DENÍK/Květa Korbářová

S Hitrádiem Magic a generálním mediálním partnerem TV Nova zveme nejen čtenáře, ale i vás a vaše rodiny, známé a přátele – přijďte si dnes v 18 hodin zazpívat koledy Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma, Štědrej večer nastal a Pásli ovce Valaši.



Zazní i nejslavnější vánoční písnička z roku 1962 Vánoce, Vánoce přicházejí. Všechny texty najdete v adventní příloze, která je součástí dnešního vydání.



Partnerem zpívání ve východních Čechách je Všeobecná zdravotní pojišťovna.



Zpívá se i v zahraničí: připojí se Česká škola v Madridu s Klubem Čechů a Slováků, koledy zazní na vánočních trzích v Mnichově a bavorský spolek Über die Grenz ze Zwieselu zazpívá na hranicích v Železné Rudě.



Ti, kteří nemohou přijít se mohou přidat s přáteli například v restauracích, pustí-li si Hitradio Magic. A navíc – přímý přenos z českobudějovického náměstí bude od 18 do 18.25 hodin vysílat TV Šlágr!

Právě dnes se sejdeme na Palackého náměstí v Jevíčku, abychom si všichni společně zazpívali. Téměř magické datum 11. 12. 2013 skrývá spoustu zážitků.



Od 18 hodin si všichni společně zazpíváme notoricky známé koledy a vánoční písničky. Ta představa, že bude notovat celá republika, je fantastická. Přijďte dřív, ať se stihneme připravit. Hudebně nás doprovodí známá Malohanácká muzika.



Před rokem jsme na Palackého náměstí svorně a společně mrzli. Letos snad takové počasí nehrozí. A kdyby náhodou ano, tak i na to jsme ve spolupráci s jevíčskou radnicí mysleli. Opět budou připravené plné várnice horkého čaje a samozřejmě nebude chybět ani pravý vánoční punč. Aby bylo také něco k zakousnutí, studenti z poličské střední odborné školy nám k tomu napekli skvělé koláčky. A co bude víc? To se ještě uvidí.

Nezapomeňte si doma dobrou náladu a přijďte za námi na jevíčské náměstí. Sejdeme se u vánočního stromu.



Na internetových stránkách www.svitavsky.denik.cz najdete ještě dnes večer první snímky z koledování. V tištěném vydání se budeme celé akci věnovat v pátek. Pokud budete fotografovat i vy, své úlovky nám pošlete. (fr, kk)