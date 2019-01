Litomyšl – /SOUTĚŽ/ V hudebním klubu Kotelna vystoupí v pátek 5. prosince od 20 hodin kapela Krucipüsk. Díky spolupráci Svitavského deníku s klubem mají čtenáři možnost zahrát si o vstupenky.

Krucipüsk | Foto: Deník/Zdeněk Plachý

Využijte tuto jedinečnou příležitost! Stačí jen správně odpovědět na soutěžní otázku: Ve kterém roce vydala kapela své album Boombay?

Své odpovědi posílejte na e-mailovou adresu: kveta.korbarova@denik.cz nejpozději do čtvrtka 4. prosince do 12 hodin. Nezapomeňte uvést celé své jméno, adresu a telefonní kontakt, abychom vás v případě výhry mohli kontaktovat. Návštěvníci litomyšlského koncertu se mohou těšit také na skupinu The Coolers, která představuje alternativní pop.

(kk)