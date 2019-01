Vzpomínali na svoji profesorku, která je učila milovat poezii

SVITAVY - V pátek večer se sešli v Ottendorferově domě pamětníci učitelky Marie Votavové. Ta by právě letos oslavila sto let. Do Svitav se paní učitelka přistěhovala v roce 1945.

