Litomyšl byla totiž Jiráskovým prvním učitelským místem. Přestože si v maloměstském prostředí zprvu stýskal, brzy k městu přilnul a plně v něm rozvinul svůj talent. Mezi Aloisem Jiráskem a Litomyšlí následně vzniklo velmi silné pouto, trvající až do konce spisovatelova života. Výstava se zaměřuje zvláště na novelu Filosofská historie, která se v roce 1937 dočkala filmového zpracování režisérem a scénáristou Otakarem Vávrou, přičemž natáčení probíhalo přímo v Litomyšli.

Slavnostní vernisáže výstavy se zúčastnili také potomci Aloise Jiráska – tři pravnučky a pravnuk.

Výstava v Regionálním muzeu v Litomyšli potrvá do 2. ledna a doplňuje ji interaktivní doprovodný program pro malé i velké návštěvníky. Přibližuje život a tvorbu slavného spisovatele. S mistrem Jiráskem se můžete také vydat na procházku městem a navštívit místa, kde pobýval, pracoval nebo odpočíval. Mapa s trasou je připravena na pokladně muzea.

FILOSOFSKÁ HISTORIE

U příležitosti výročí a unikátní výstavy litomyšlské muzeum vydává komentované vydání Filosofské historie.

Ta patří mezi vrcholná díla české krásné literatury. Jde o archetypální příběh horkokrevného mládí, lásky, odhodlanosti a touhy po svobodě, zasazený do maloměstského prostředí let 1847–1848. Líčením revolučních událostí roku 1848 přesahuje lokální zakotvení a podává obecný dobový portrét. V průběhu času lákala novela uměleckou obec natolik, že se dočkala divadelní, rozhlasové, filmové, baletní a nakonec i muzikálové adaptace. Byla také přeložena do několika cizích jazyků. Její nové vydání je obohacené o podrobný poznámkový aparát, doprovodnou studii a skvostný výtvarný doprovod orlickoústeckého akademického malíře Františka Šmilauera (1892–1972).