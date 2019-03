Výstava Cestopisák Josefa Váchala

Kdy: od 23. března do 16. června

Novou sezonu zahájí Portmoneum – Museum Josefa Váchala výstavou věnovanou komiksovému zpracování výletu Vysočinou, který absolvoval Josef Váchal s Josefem Portmanem a Annou Mackovou. Cesta z Litomyšle přes Žďárské vrchy a zpět se uskutečnila v srpnu roku 1921, tedy v době intenzivního přátelství jmenovaných. Váchalovy obrázky a vtipné komentáře popisují nejen jednotlivé etapy putování, ale vyzařují družnou a neopakovatelnou atmosféru výpravy.

Díky reprodukcím si mohou návštěvníci Portmonea prohlédnout celý skicák, jehož originál je samozřejmě také vystaven. Atmosféru doby dokreslí další dokumenty vztahující se k výletu, ať už to jsou pohlednice z různých míst, korespondence Váchala s Portmanem nebo fotografie.

Cestopisák, aneb Vandrovní knížka dvou poutníků a jedné poutnice od Josefa Váchala láká po pročtení k následování. Kudy šli? Jak dlouho jim to trvalo? Dalo by se to ujít i dnes?

Stejné otázky si kladli i muzejníci, a tak informace o místech zmíněných Váchalem poskládali dohromady a našli cestu. Na stejných místech, kde spali kdysi oni, si domluvili ubytování a vyrazili. Ve třech jako oni…

Pro váchalology, zdatné cestovatele a dobrodružství chtivé zájemce připravilo muzeum Putování ve stopách Josefa Váchala, Anny Mackové a Josefa Portmana, které začíná a končí v Portmoneu v Litomyšli. Cesta zavede do Jimramova, Nového Města na Moravě, Žďáru nad Sázavou, Hlinska a Vysokého Mýta. Za čtyři dny ujdete bezmála 140 kilometrů, ale hned dvakrát se svezete i vlakem. Na cestu vás v muzeu vybaví znalostmi o trase a také poutním pasem, do kterého budete cestou sbírat razítka a psát si zážitky.

Muzeum vydává také katalog výstavy, ve kterém je uveřejněn celý reprint Váchalova Cestopisáku, aneb Vandrovní knížky o putování dvou poutníků a jedné poutnice, doplněný odbornými komentáři, faktografickými údaji a obrazovou přílohou.

