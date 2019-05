Největší taháky letošního ročníku festivalu Smetanova Litomyšl sice byly vyprodané hned první den předprodeje, ale na několik zajímavých pořadů je ještě lístků dost. Co by si milovníci vážné hudby neměli nechat ujít, doporučuje umělecký ředitel festivalu Vojtěch Stříteský.

Návraty po letech

„Jsme na devadesáti procentech vyprodanosti, není to nijak tragické. Jsme festival klasické hudby, nikoliv turistický sedánek. Ani nemůžeme chtít, aby soudobá klasická hudba byla zcela vyprodána a lidé tam chodili třeba jen ze snobství a každý čtvrtý pak hledal cestičku, jak odejít z koncertu,“ říká Vojtěch Stříteský.

Festival i letos doprovodí Festivalové zahrady. Jejich kompletní program bude zveřejněn ve středu 15. května. Nebude chybět Balet Národního divadla, StarDance, přijede Pavel Šporcl a dojde i na víkend s Českou televizí.

K dispozici je okolo tří tisíc vstupenek. Z dvaceti pořadů na zámeckém nádvoří je jich zcela vyprodaných deset. Dostatek vstupenek je na pátek 14. května, kdy na festivalu hrají Svatou Ludmilu, Dvořákovo velkolepé oratorium s Českou filharmonií a Českým filharmonickým sborem z Brna. Vstupenky zbývají i na 2. července na Bohuslava Martinů a jeho operu Hry o Marii. „Musím říci, že mne to překvapuje. Svatou Ludmilu jsme hráli naposledy před 12 lety, ale Hry o Marii jsme neměli na festivalu 28 let. Jiří Heřman, šéf Janáčkovy opery, vymýšlí novu inscenaci. Nemáme tak velké pódium, proto výpomocné smíšené sbory budou umístěné na arkádách. Řada kulis se bude promítat – videomaping – a opera začne netradičně až ve 21.30 hodin, aby byla co největší tma,“ přibližuje Stříteský.

Světová špička

S Filharmonií Brno se poprvé v Litomyšli představí šéfdirigent Dennis Russell Davies, a to 23. června s Faustovým prokletím. „Zámecké nádvoří je pro tyto monumentální skladby jako stvořené. Kromě obrovského symfonického orchestru tam budou i dva sbory,“ říká ředitel.

Zájemci mají šanci získat vstupenky i na Ebenova Fausta, pořad Z domoviny se skladbami Bedřicha Smetany, MenArt 2019, Šostakovičovu Lady Macbeth Mcenského Újezdu nebo Pucciniho Triptych. Volná místa zbývají také na Tříbarevnou hru se zpěvy Charlotte o židovské malířce, která zahynula v Osvětimi.