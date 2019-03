Pořadatelé přidali dva pořady – odpolední Koncert na přání a stejně tak odpolední Tango na cestách.

„Lidé by nám po těch letech měli více věřit a nebát se vyzkoušet i to, co předem neznají. Vojtěch Stříteský je vynikající dramaturg a v programu nejsou hluchá místa. Sestavuje pořady tak, aby byly atraktivní pro široké spektrum diváků a co nejvíce využívaly přednosti prostoru, v němž se konají,“ řekl ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.

Jako příklad lze uvést letošní Triptych Giacoma Pucciniho. Jeho opery Manon Lescaut, Tosca nebo Turandot by patřily k těm nejdříve vyprodaným, pod názvem Triptych si málokdo něco představí. Triptych není jedinou operou, na kterou si můžete koupit vstupenky. V prodeji jsou čtyřdílné Hry o Marii Bohuslava Martinů, česká klasika Dalibor Bedřicha Smetany, klasika světová Nápoj lásky Gaetana Donizettiho či Lady Macbeth Mcenského Újezdu Dmitrije D. Šostakoviče.

Vstupenky jsou ale rovněž na dětskou operu Kocour v botách a soudobou operu Charlotte: Tříbarevná hra se zpěvy. Zakoupit lístky lze i na všechny čtyři dny do Nových Hradů na operu Christopha Willibalda Glucka Paris a Helena. Nevyzvednuté rezervace z prvního dne předprodeje se vrátí zpět 9. března o půlnoci. Neúspěšným zájemcům o vstupenky proto Smetanova Litomyšl doporučuje využít takzvaného „hlídacího psa“, který automaticky přiřazuje uvolněné rezervace čekatelům v pořadí.