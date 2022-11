Litomyšlský Vlastimil je čtvrtý nejstarší sbor ze 78 sborů v Pardubickém kraji. Jeho čestnými členy byl Bedřich Smetana a Antonín Dvořák. V současné době má sbor 35 členů, nejdéle ve Vlastimilovi působí zpěvák Petr Jonáš, a to 62 let.

„V minulosti se ve Vlastimilu vyskytovali lidé, jako byli třeba učitelé. V Litomyšli šlo o prestižní záležitost zpívat ve sboru. Dnes už to tak není, působíme spíše jako rodina a vítáme každého nového člena. Není problém mezi nás přijít,“ uvedla Lucie Hrubešová ze sboru Vlastimil Litomyšl. Pěvecký sbor působí 160 let bez pauzy, a to i přes všechny zásadní události, které se v minulosti odehrály. I repertoár se za desítky let proměnil, ale jedna skladba provází sbor od samotného začátku.

Mše Petra Jiříčka:

Zdroj: Youtube

„Zpíváme lidové písně, které jsou stále oblíbené. Občas se v našem repertoáru objeví filmová hudba a samozřejmě klasika od Bedřicha Smetany nebo Antonína Dvořáka. Rybova Česká mše vánoční je však stálice, kterou od nás lidé uslyší každý rok,“ dodala Hrubešová. K výročí 160 let od založení sboru dostal Vlastimil originální dárek. Litomyšlský hudebník Petr Jiříček napsal pro sbor mši Missa Cantata, která zazněla i na slavnostním koncertu 16. listopadu ve Smetanově domě v Litomyšli.

Pěvecký sbor Vlastimil byl skoro u všeho