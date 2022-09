„Tradice Východočeských uměleckých salonů v Poličce začala v roce 1941. Od té doby se na nich představilo více než 700 umělců. Témata salonů se pravidelně obměňovala. Počáteční ročníky představovaly především tradiční krajinomalbu a teprve počátkem 60. let směřoval výběr k živým současným proudům moderního umění. V polovině 70. let došlo k nahrazení kolektivního chápání salonů za výstavy věnované jednomu umělci," uvedl kunsthistorik muzea David Junek. Do aktuálních proudů výtvarného umění zamířil salon v roce 1996 expozicí Orbis fictus extractus – nová média v současném umění. Od roku 2004 byl salon pořádán jako výběr absolventských prací z vysokých uměleckých škol v Praze a Brně. Jubilejní 70. salon v roce 2017 byl výběrovým představením dosud vystavujících umělců. "Poslední ročníky se tak svým zaměřením vrací k salonům z let 1989 a 1995, kde je spojnicí místní příslušnost vystavujících výtvarníků.