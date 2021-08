Na nádvoří zámku v Litomyšli jste odehráli koncert celý v dešti. Už jste někdy zrušili koncert kvůli počasí?

Ano a nejednou. Vždy jsme ho ale taky nahradili. Stalo se nám to ve Velké nad Veličkou a také v Příbrami. V Litomyšli jsme řekli, že bude koncert mezi kapkami deště nebo možná spíše s kapkami deště.

V Litomyšli jste skoro doma.

Dá se říci, s Frantou (s dalším členem kapely Františkem Černým, pozn. red.) jsme se narodili ve Svitavách… Já jsem vyrůstal v Moravské Třebové a František ve Svitavách. V září hrajeme u nás v Moravské Třebové. Mám na Svitavsku mámu a bráchu, takže se stále vracím.

Turné se jmenuje 33 radostí života. Co je vaší největší radostí?

Mojí největší radostí života je samozřejmě moje rodina. Mám ale i hudební život a to je druhá největší radost.

Čechomor už má Kristova léta. Zraje?

Řekl bych, že zraje, ale taky pochopitelně stárne. Myslím, že čím je člověk starší, tak si to víc užívá. Nějak je to více v pohodě.

A Karel Holas je v 60 letech stále svěží?

Zatím ano. Všechno funguje, tak je to dobré. Publikum je živná půda pro kapelu. To je pro každého… Nedá se pořád jen zkoušet ve zkušebně bez lidí. Nebo dá, ale pak to není to správné prožívání a užívání a společné sdílení na koncertě. To je nejvíc.

Kapelu Čechomor si přišlo na náměstí v Moravské Třebové poslechnout četné publikum. Vždyť v ní hraje rodák Karel Holas.Zdroj: Tereza Holanová

Jak jste strávili jako kapela nucenou covidovou pauzu?

V první vlně jsme natočili desku Radosti života. Ve druhé fázi jsme se starali o posluchače na internetu, udělali jsme putování za čechomorskou písní, jak jsme k písničkám přišli a co jsme s nimi prožili. Natočili jsme klip. Bylo toho hodně a tak nějak to uteklo. Taky jsme se zastavili a na jednu stranu to bylo docela fajn.

Takže vám koronavirová krize přinesla i něco kladného?

Já jsem to celé vnímal jako takové zastavení. Všichni jsme totiž byli rozjetí. Snažil jsem se v tom najít pozitivní stránky, nekoukal jsem na to špatné. Člověk se mohl zastavit a zapřemýšlet, jestli to, co dělá, třeba nějak nepřehání. A musím říct, že ten nucený odpočinek byl nakonec vlastně příjemný. Udělal jsem si pořádek ve spoustě věcí, na které jsem normálně neměl čas. Uklidili jsme si v archivu a zjistili, že za těch 33 let máme těch nahrávek na discích opravdu hodně. Uklízel jsem ale i doma, ve sklepě, na půdě a tak.

Letos slavíte trojkové výročí. Vzpomínáte někdy na úplné začátky kapely?

Často. Vzpomínáme, jak jsme hráli u stánku s pivem a jak jsme se rozhodli, že už nebudeme hrát na ulici… Ale víte co, ta ulice je dost dobrá škola. Ona vás naučí takové věci, že stojíte na chodníku a musí se někdo zastavit. A když se někdo zastaví a přijde k vám, tak je to největší odměna. A když ještě hodí něco do klobouku… Pouliční hraní je taky umění.

Jak na těch 33 let vzpomínáte?

Všechno, co se stalo, se stalo správně. A tak to prostě je.

V publiku vedle sebe stojí osmnáctiletí i senioři. To je super, že chodí všechny generace, ne?

Jsme rodinná kapela, řekl bych. Shodnou se na nás mladí i staří. Což sice trochu zavání, ale my to tak úplně nebereme. Je to fajn.

Na čem jste vyrůstal vy?

Já jsem poslouchal bigbít a klasiku, kterou jsem studoval ve škole.

Koncert v Litomyšli měl 33 písní. Kdo je vybírá?

Dohromady s Frantou. Každý řekne, co chce a taky to musí mít nějaký vývoj. Pak máme kolem sebe spoustu lidí, co nám poradí, jak to vidí zvenčí.

Koncerty tři dny za sebou. Je to náročné?

Hraní je radost. Samozřejmě je to náročné, ale nevnímáme to.

Co chystáte? Bude další deska, třeba k 35. výročí?

Něco chystáme, ale uvidíme, kdy to z nás vypadne.

Třeba přijde další vlna covidu a bude zase čas.

Ježiši, nestrašte. (smích)