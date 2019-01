Svitavy – / ROZHOVOR/ V úterý měly děti z mateřských a základních škol zpestřené dopoledne. Zúčastnily se představení Jaroslava Uhlíře Hodina zkoušení, které úspěšně navazuje na oblíbený televizní pořad Hodiny zpěvu se Zdeňkem Svěrákem.

Jaroslav Uhlíř. | Foto: Deník/ Petr Šilar

Děti i dospělí v sále zpívali společně známé pohádkové písně a poznávali hlasy zvířat. Na závěr si děti na „hymnu" Není nutno dokonce zatančily. Vystoupení JAROSLAVA UHLÍŘE zkrátka nenechalo nikoho chladným.

Tato divadelní představení vznikla až po televizním pořadu Hodiny zpěvu?

Ano, tuším, že to bylo asi po deseti ročnících Hodin zpěvu.

Dělali jste je někdy i společně se Zdeňkem Svěrákem?

Ano, to bylo dřív. Původně jsme dokonce začali dělat pořad v divadle Albatros, což bylo divadlo pro 99 dětí. Jmenoval se „Všechno máme schovaný". Dělal jsem ho já, Zdeněk Svěrák, Pavlína Filipovská a režíroval to Láďa Smoljak. A potom v divadle ABC s námi Smoljak i hrál, to se jmenovalo „Hrachová polévka z pytlíku". Další období jsem mimo jiné trávil s Karlem Šípem, se kterým jsme dělali Šarádu. A když už nám nabobtnaly televizní Hodiny zpěvu, tak jsem začal sám jezdit s tímto pořadem pro děti.

Pokud vím, vystupujete i na rockových festivalech.

To je pravda. Mám ještě vlastní kapelu, se kterou koncertujeme na hudebních festivalech jako je Votvírák nebo Trutnov.

Hrajete na těchto velkých festivalech také tyto dětské písně?

Ano. Zhruba první půlku tvoří tyhle pohádkové písně. Druhá je taková volnější, hrajeme ty filmový hity jako Holubí dům, Severní vítr, Ani k stáru a podobně.

Jaký je rozdíl mezi dětským a festivalovým publikem?

Je to obrovský rozdíl. Oni to berou úplně jinak. Například na Rock for People jsem hrál „Skřítkové, tesaři, vylezte z mechů" z pohádky Ať žijí duchové a takový dvacetiletý kluk s velkým zeleným čírem se začal schovávat a vyskakovat. Udělal k tomu takové divadelní představení a nahlas zpíval. Pojímají to jinak, ale taky to funguje. Oni se vrátí do dětských let. Ty pohádkové písně jsou tak zažité, že mi to občas připomíná armádní umělecký soubor, to prostě jede jak dráha. V druhé části mám třeba píseň Ať smolařům je hej od Svěráka, ta je taková drzá. Text je „pane bože, protože jsi spravedlivý, tak dělej divy" a taky to poslouchají.

Jak se Vám líbila představení ve Svitavách?

Úplně v pohodě, děti reagovaly, spolupracovaly, takže to bylo příjemné. Ty dětská publika si jsou dost podobná. Vždycky zpívají, tleskají, na závěr tančí.Tohle se vůbec nemění.

Je nějaký rozdíl mezi dnešními dětmi a těmi před 20 lety?

Jediná věc, která v tom je zajímavá, je, že děti ty písně už znají a dospělí je ještě znají. Uvidíme, jak dlouho to ještě bude trvat.

Víte o nějaké písni, která vzbudí vždy největší ohlas?

To je různé. Ono to souvisí s okolnostmi. Třeba když zpívám narozeninovou a na jeviště přijde jako oslavenec dítě, které má dobré hlášky a tak podobně. Potom i ta píseň má úplně jiný grády. Pokaždé je to úplně jinak, což mě na tom stále baví. Stává se z toho potom taková veselá improvizace.

Od začátku v televizi i na divadle zakončujete hodiny písní Není nutno. Neuvažovali jste, že byste na závěr dali jinou?

Ne, to je naše hymna. Refrén té písně je prostě esence. Někdo by o tom mohl napsat třístránkovou práci, kdežto tady je vše podstatné ve čtyřech větách. „Nemít prachy nevadí, nemít srdce vadí, zažít krachy nevadí, zažít nudu vadí." Je v tom vše podstatné. Vždy ji budu hrát až na závěr, protože tam hymna zkrátka patří.