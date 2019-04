Galerie nabízí návštěvníkům výstavu umělce, který se věnuje sochařství, malbě, instalacím a v poslední době především kresbě, fotografii a autorským knihám. Výraznou součástí jeho práce jsou příležitostně se vynořující místně specifické intervence.

Vernisáže se zúčastní samotný autor Michal Škoda a Pavla Melková. Výstava bude otevřená do 24. května, kdy se uskuteční komentovaná prohlídka, křest katalogu a koncert Laco Deczi and Celula New York.