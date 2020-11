Česká televize ho natáčí v zavřeném pražském Národním divadle. Jde o dokument k nedožitým 130. narozeninám jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních skladatelů 20. století. Snímek Můj život s Bohuslavem Martinů bude hraný dokument. Slavného poličského rodáka ztvární Petr Stach.

O Martinů vypráví divákům jeho celoživotní přítel a životopisec Miloš Šafránek, který skladateli pomáhal jako kulturní atašé v Paříži. Přítele Bohuslava Martinů doplní manželka Charlotta, kterou zahraje Tereza Hofová. Oba diváky provedou skladatelovým mládím, roky strávenými v Paříži, útěkem před nacisty do zámoří i následným úspěchem ve Spojených státech amerických. „Když se člověk noří do života uznávaných skladatelů, má k nim úctu a většinou si říká, že to byli vážení pánové, kteří napsali neskutečné dílo. Myslím, že s Bohušem byla sranda,“ sdělil režisér Jakub Sommer.

Snahou tvůrců bylo podle České televize nenatočit „další typický dokument o mrtvém skladateli“. Natáčí proto podle režiséra Sommera hraný dokument, který vypráví o životě a díle Bohuslava Martinů, a to kombinací hraných scén, archivů a dobových fotografií.

Dokument štáb natáčí mimo jiné v Národním divadle, kde Bohuslav Martinů v roce 1938 v premiéře uvedl svoji operu Julietta aneb Snář.

Snímek Můj život s Bohuslavem Martinů vzniká v koprodukci s ORF a Nadací Bohuslava Martinů. (ct, ik)