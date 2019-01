Svitavy – Na druhou adventní neděli je ve městě připravený celodenní program. Lidé budou mít opět z čeho vybírat.

VÁNOČNÍ HNÍZDA. Sváteční pečivo připravují hospodyňky pomocí speciální formy. | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Návštěvníci města mohou přecházet z jednoho kulturního zařízení do druhého, projdou si i náměstí a pořádně si užít předvánoční atmosféru, a to od 9 až do 17 hodin. „Tentokrát se na celém náměstí bude konat velký vánoční jarmark, ve Fabrice budou vánoční dílničky, kde si děti budou moci vyrobit přáníčka, ale také předvánoční bleší trhy," uvedla ředitelka muzea Blanka Čuhelová.

V Muzeu esperanta v Ottendorferově domě čekají nejen na děti velice oblíbené Marcipánové Vánoce. Se sladkým marcipánem si budou moci pohrát všichni, kdo přijdou v neděli v době od 9 do 16 hodin. Právě zde se zájemci budou už tradičně učit vyrábět figurky či zvířátka z marcipánové hmoty. Marcipánové Vánoce, jak této akci esperantisté říkají, lákají ke tvoření nejen děti. Ke stolům o druhé adventní neděli usedají také jejich maminky, ale i tátové. Kdo by si nechtěl pohrát s hmotou, která tak trochu připomíná modelínu. „Mnozí se už určitě těší, že si vyrobí figurky z marcipánu. A ti, kteří si netroufnou si je tam budou moci pořídit hotové," řekla ředitelka muzea.

Alternativní klub Tyjátr nabízí po celý den promítání pohádek. Pro děti tam bude připravené i občerstvení.

Největší zájem je zřejmě o Vánoce ve svitavském muzeu. Zde se už tradičně zaměřili na vánoční zvyky. Zájemci si mohou vyzkoušet, jak se plete vánočka, ozdobí si perníčky, budou vykrajovat a péct cukroví. Ke svitavskému adventu patří tradiční svitavská vánoční hnízda, která nikde jinde a také v žádnou jinou dobu nejsou k sehnání. „Jak je s pomocí speciální formy ze speciálního těsta smaží šikovné hospodyňky, je možné vidět jen o druhé adventní neděli, a to opravdu jen ve svitavském muzeu," poznamenala Blanka Čuhelová.

K Vánocům patří také krásné baňky. I ty si budou moci pořídit v muzejní expozici. „Baňky podle přání návštěvníků budou zdobit baňkaři z Trhové Kamenice," připomněla ředitelka. Nebudou chybět nejrůznější drobnosti, kterými lidé budou moci doladit dárečky pro své blízké.

Ne všechny děti se dostanou v neděli do muzea. Muzejníci pro ně připravili reprízu. „Už po několik let máme nachystaný stejný program pro školy, družiny, ale i pro ostatní zájemce i jednotlivce, kteří se k nám v neděli nedostanou, a to na úterý 9. a středu 10. prosince, po oba dny od 8 do 15 hodin," dodala Blanka Čuhelová.