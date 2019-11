U příležitosti 30. výročí svobody vydalo muzeum ve Svitavách knihu, jejímž autorem je historik Radoslav Fikejz. Vychází z libreta výstavy Svitavské osmy, která byla v muzeu instalována loni ke 100. výročí republiky.

| Foto: Stanislav Sáňka

V knize jsou i snímky, které na původní výstavě nebyly a do fotoarchivu muzea doputovaly nedávno. To platí i o snímku židovského hřbitova s původní zdí. Jako přídavek byly do Svitavských osem zařazeny i fotografie velkoformátové a letecké. Kniha vyšla nákladem 800 výtisků a Je možné ji zakoupit na pokladně muzea a v informačním centru.