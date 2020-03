Přípravy na 62. ročník Smetanovy Litomyšle jsou v plném proudu. Jestli se opravdu uskuteční, je ve hvězdách. Ředitel festivalu Jan Pikna doufá, že aspoň ve zkrácené verzi Smetanova Litomyšl bude.

Krizový scénář

Už teď je ale jasné, že z programu vypadnou pořady s dětskými zpěváky, kteří nemohou zkoušet. Hranice budou i v červnu zřejmě zavřené, proto pořadatelé hledají náhrady za zahraniční účinkující. Prodej vstupenek však pokračuje.

„Sledujeme vývoj situace i vyjádření politiků a odborníků. Je zřejmé, že se u všech jedná jen o odhady. Nikdo není schopen stanovit, co a kdy se stane. Naštěstí je festival ještě daleko a můžeme si dovolit nečinit zásadní rozhodnutí a čekat. Že se ale festival nebude moci uskutečnit přesně tak, jak jsme naplánovali, je zřejmé. Takže vytváříme náhradní varianty,“ uvedl ředitel Jan Pikna. Hledají i náhrady za pořady, které se už nestíhají nazkoušet. Neuskuteční se ani plánované premiéry.

„Uvažujeme i o krizové variantě, že by se festival ve zkrácené formě konal od 1. do 12. července, pokud by se plánovalo uvolnění hromadných akcí až na druhé pololetí,“ dodal ředitel Smetanovy Litomyšle.

Bude festival?

Zatím vše běží jako každý jiný rok, lidé kupují vstupenky.

„Majitelé vstupenek se v žádném případě nemusí obávat. Za zrušené pořady bychom jim vrátili vstupné a ačkoli to není naše povinnost, vrácení vstupného nabídneme i v případě, že by nechtěli akceptovat významnou změnu programu,“ vysvětlil Jan Pikna.

Náklady na účinkující jsou totiž hrazené právě ze vstupného, takže pokud pořady nebudou, není problém lidem peníze vrátit.

„Rezervací a prodejů lístků je v současné době minimum. Pokud má někdo o vstupenky zájem, tak až na konec června a červenec,“ podotkla mluvčí festivalu Jana Bisová.

Lidé volají a ptají se, zda festival bude, nebo ne. Podle ředitele v současné chvíli nic neušetří, pokud teď festival zruší. Zásadní rozhodnutí musí ale přijít v polovině května, kdy začíná stavba zastřešení na zámeckém nádvoří.

„Pokud by se festival letos nemohl vůbec konat, byla by to pro nás rána hlavně v osobní, lidské rovině. Celý rok na pracujeme na přípravě a těsně „před sklizní“ by všechna práce byla zmařena. Vlastně bychom najednou byli rok úplně zbyteční. Jednou mi jeden člověk řekl, že jsme neuvěřitelní klikaři. Tak pořád věřím, že nám to pomůže,“ uzavřel Jan Pikna.

V celé historii festivalu jde o naprosto mimořádnou událost. Nikdy nebyl takto festival ohrožen. Pořadatelé pamatují výpadky programu jen kvůli počasí.