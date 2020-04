Smetanova Litomyšl patří k největším kulturním akcím v zemi a jako národní festival každoročně nabízí vystoupení nejvyššího počtu českých umělců.

„Na 62. ročníku, plánovaném na přelom letošního června a července, jich má vystoupit téměř tři a půl tisíce. Pokud by se festival uskutečnit nemohl, účinkující přijdou o své honoráře a nejhůře to dopadne na ty neorganizované, kterým nemůže pomoci státní nebo obecní zřizovatel,“ sdělil ředitel Smetanovy Litomyšle Jan Pikna.

Pořadatelé festivalu si uvědomují nebezpečí, které umělcům na volné noze hrozí, a proto podporují sbírku organizovanou Radkem Baborákem, Horn Festem Praha a akademií MenART.

„Hudba je součástí tradic, je to něco, co lidi spojuje, ukazuje jim směr v dobách temných a baví je v dobách slávy a rozkvětu. Hudba tvoří národní kulturu. A ta se dědí z generace na generaci. Že nejste milovníky vážné hudby? Ale co třeba takový film, seriál, reklamní znělka, rozhlas, počítačová hra? Bez hudebního doprovodu by byl zážitek poloviční,“ stojí v prohlášení organizátorů sbírky.

Smetanova Litomyšl se zavázala, že pokud držitelé vstupenek za případné zrušené festivalové pořady 62. ročníku nebudou požadovat náhradu, věnují část takto získaných prostředků nezávislým umělcům.