V rámci premiéry vystoupí David Kraus s legendární kapelou 3045 Mám tě rád Maruško. Proběhne promítání filmu a na závěr i debata s herci, kteří ve filmu hráli, a to Radim Fiala, Marek Salvet, Daniel Rowland, Tereza Repková.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.