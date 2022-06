Recitátoři a divadelníci z celé země míří do Svitav

Dětská scéna se vrací do Svitav a slaví 50 let od svého vzniku. Celostátní přehlídka dětského divadla a dílna dětských recitátorů se uskuteční od 10. do 16. června. Do města se sjede 90 nejlepších českých dětských recitátorů.

Ilustrační foto | Foto: Deník/Josef Rod