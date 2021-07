Hraný dokument ATA otevírá bolestnou kapitolu české historie. Za snímkem stojí dvojice spojená značkou 11:11 Production, a to režisér Vít Mazánek a producent Lukáš Blažek. Po čtyřech letech práce se na plátna kin dostává snímek, který popisuje poměrně nedávné dějiny naší země. Film mapuje období vykonstruovaného politického monstrprocesu z roku 1950, ve kterém bylo odsouzeno 24 lidí k celkovému trestu 220,5 let vězení.

Vše začalo nevinně. Dva litomyšlští studenti, Jan Pech a František Snopek, z klukovské nerozvážnosti roztrhali a poté do záchodu místního gymnázia spláchli podobizny Stalina a Gottwalda. Po udání tamního školníka se rozjela kola vyšetřování, která semlela nejen oba zmíněné výtečníky, ale i mnohé další. "Zatýkání a výslechy se staly politickým nástrojem komunistické strany v jejím boji proti organizacím, jež jí odmítaly poslušnost.

Mezi zatčenými se tak ocitají členové místního skauta, kteří nesouhlasí se svým zapojením do ČSM, ale také členové dalších “odbojných” organizací. Hlavním komunistickým “úlovkem” procesu je ale “přisluhovač Vatikánu” rektor piaristické koleje v Litomyšli František Ambrož Stříteský. Obviněním byla velezrada," přibližuje proces Jiří Kalát z produkčního týmu snímku ATA.

Školy, továrny, úřady i další organizace psaly dopisy požadující pro mladé studenty trest nejvyšší, davy lidí demonstrovaly před Smetanovým domem, kde se proces odehrával, i přímo v jeho zdech, a fanaticky se dožadovaly krve těchto domnělých zrádců komunismu. Režim vše využil k propagandě, zasetí strachu i zbavení se nepřátel.

Proces s rektorem Stříteským a skupinou studentů souzených pro velezradu roku 1950 je temnou skvrnou v české historii. "My bychom na ni neměli zapomínat, stejně jako bychom si měli stále pamatovat to, co si jako lidé, sami sobě, dokážeme udělat. O tom je dokument ATA," dodává Kalát.

Vznik filmu podpořil i Pardubický kraj. „Vlivem koronavirové pandemie jsme se stali jedním z hlavních podporovatelů snímku, který se podařilo dokončit na podzim již za přísných protiepidemických opatřeních. Jsem však přesvědčený, že na výsledné podobě filmu nejsou těžké podmínky natáčení znát,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Výběr místa premiéry filmu byl jasný, jelikož film mapuje osudy převážně studentů litomyšlského gymnázia a rektora piaristické koleje v Litomyšli Františka Ambrože Stříteského.

Premiéra se uskuteční v pátek 2: července ve 21 hodin v Klášterních zahradách v Litomyšli.