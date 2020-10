Plánovaný 10. ročník nesoutěžní přehlídky divadelních ochotnických souborů Zákrejsova Polička se uskuteční.

Zákrejsova Polička | Foto: Archiv

„I přes současnou situaci ohledně koronaviru se v sobotu 3. říjnav 19 hodin odehraje první představení, a to hořká komedie Jednou hole, jednou na nože, se kterou přijedou ochotníci z nedalekého Bystrého,“ uvedl Petr Cuper, ředitel Tylova domu v Poličce. Podle jeho slov je samozřejmě nutné, aby návštěvníci festivalu dodržovali potřebná hygienická nařízení. Program pokračuje v sobotu 10. října, kdy na jevišti Tylova domu vystoupí soubor DU:HAz Hlinska s představením Dědeček aneb musíme tam všichni. Celý festival by měl trvat do konce října. „Protože se však zatím nedá odhadnout, jak se bude zase celá situace ohledně epidemie vyvíjet. Prosíme diváky a zájemce, aby sledovali pravidelně webové stránky a sociální sítě Tylova domu. Veškeré případné změny budeme aktuálně zveřejňovat,“ dodal Cuper. Kvůli koronavirové epidemii byly od začátku letošního roku ve městě zrušeny pravidelné festivaly Polička Jazz, Martinů fest a Polička 555.