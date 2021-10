„Byl to krásný film. Žádný smýšlený příběh, ale skutečný život Bohuslava Martinů. Líbily se mi i ty historické záběry,“ řekla po promítání Věra z Poličky. Točit život skutečné osobnosti není podle filmařů snadné. Během natáčení v Poličce to přiznal i herec Petr Stach, který ztvárnil hlavní roli Bohuslava Martinů. „Je to zodpovědnější než hrát smyšlenou postavu ve filmu,“ podotkl Petr Stach. Podle odborníků a znalců Bohuslava Martinů je ale nový snímek podařený. „Film je udělán moudře a citlivě. Děkuju režisérovi Jakubovi. Myslím si, že vytvořil počin, který je hoden kumštýře,“ uvedl Jiří Hlaváč, ředitel Nadace Bohuslava Martinů.

Práce na filmu dokumentující život českého skladatele trvala přes dva roky. Filmaři mají za sebou bádání a vyhledávání materiálů v archivech. Do natáčení zasáhla také pandemie covidu, která práci zbrzdila a taky některé lokace pro natáčení v zahraničí prodražila. Pro Českou televizi se jedná o výjimečný film. Podle produkční Kateřiny Kovářové není totiž vůbec běžné, že takové filmy vznikají.

Bohuslav Martinů patří mezi světové hudební skladatele. Prožil obě světové války, žil v zahraničí a celým filmem se prolíná jedna zásadní linie. „Martinů je autor, kterému život hodně komplikovala historie. A ta mu bránila v návratu domů do Čech. Na to jsme v materiálech často naráželi, na tu touhu vrátit se domů. Byl to jeden ze zásadních momentů,“ vysvětlil scénárista Lukáš Csicsely.

Filmaři natáčeli několik dní také v Poličce a okolních vesnicích. Ve filmu si navíc zahrálo více než 40 komparzistů, zejména poličských ochotníků. Roli ševcovského pomocníka „dědy“ ve věži kostela svatého Jakuba dostal poličský režisér a herec Ladislav Vrabec. V krojích natáčeli mladí herci. „Byla to skvělá zkušenost, jsem rád, že jsme tu příležitost dostali,“ řekl po premiéře Štěpán Pejchar. Štáb České televize natáčel letos na jaře v Poličce a třeba i v Telecím nebo Hartmanicích. Všechny záběry se ale nakonec do filmu nedostaly. „Film má hodinu, ale život a dílo Bohuslava Martinů jsou tak bohaté, že není možné do něj dostat vše. Poslední den, když jsme točili na hřbitově v Poličce, za mnou přišla jedna paní. Když zjistila, co točíme, tak řekla: No to je krásné a bude tam i jak chodil Martinů do sboru v Borové? Já jsem se osypal a řekl nebude,“ vzpomínal na natáčení režisér Jakub Sommer.

Nebyl jediný, kdo při natáčení na Poličsku zažil nezapomenutelné chvíle. Na dno svých sil si sáhl sám Bohuslav Martinů, tedy Petr Stach. Život ve světničce na věži kostela by zřejmě nezvládl. „Mám hrozný strach z výšek a když byla možnost se podívat do světničky, kde Martinů žil, tak jsem tam o jedné polední pauze sám vylezl. Byl jsem rád, že jsem to zvládl. A tam na mě přišla panická hrůza. Musel jsem si lehnout na zem, dýchat a naštěstí mě vysvobodila paní rekvizitářka,“ popsal silný zážitek Petr Stach.

Kdo nestihl premiéru filmu Můj život s Bohuslavem Martinů v poličském Tylově domě, má šanci snímek vidět v pohodlí domova. Česká televize ho odvysílá 30. listopadu.