Východní Čechy - Přehled akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji 7. srpna a 8. srpna.

Bitva v Mladějově. | Foto: Deník/ Iveta Nádvorníková

Svitavsko - Dělostřelci, jízda i letectvo vezmou útokem Mladějov

Mladějov na Moravě – V sobotu opět vypukne bitva. Tradiční vzpomínková akce na všechny padlé z první světové války se uskuteční u průmyslového muzea a úzkorozchodné železnice. Návštěvníci zažijí vojenské manévry jako v dobách Josefa Švejka. Součástí programu je i bitevní ukázka, v níž proti sobě stanou vojáci rakouské a ruské armády. Výjevy ze starého mocnářství budou k vidění od devíti hodin. Bitva začne v 15.30 hodin.

Polička – Ve městě pokračuje mezinárodní turistický sraz. V pátek turisté vyrazí na Svojanov a do Bystrého. Cyklisté objeví kraj Smetany a Budislavsko. Pořadatelé připravili i dva poznávací zájezdy s pěší turistikou. Součástí bude prohlídka Litomyšle a zámku, Růžového paloučku, zámku v Nových Hradech, muzea kol i vycházka do Toulovcových Maštalí.

Další skupina se vydá na Moravskotřebovsko. Navštíví oblast, kde se těžil lupek, a bude mít možnost projížďky po úzkorozchodné železnici.

V sobotu se s turisty můžete vydat na Prosíčku a do Jimramova. Cykloturisté vyrazí na 70kilometrovou cestu na přehradu Vír. Prezence srazu je otevřena v pátek a v sobotu od 7 do 18 hodin, v neděli od 7 do 12 hodin. Start i cíl všech tras je v sokolovně.

Litomyšl - Toulovcovo náměstí bude v sobotu patřit pivu. Koná se zde totiž první Litomyšlský pivní festiválek aneb Litomyšlí napříč hudebními styly. Pořadatelé od 10 do 22 hodin připravili nabídku pivního portfólia deseti regionálních pivovarů. Nebude chybět ani celodenní hudební doprovod kapel z Litomyšle a okolí anebo pivní soutěže.

Orlickoústecko - Vesnické hry bez katastru pro příznivce recese

Lázek – Tradiční „pouť“ levicově smýšlejících lidí se v sobotu uskuteční u rozhledny Na Lázku u Cotkytle na Lanškrounsku. Přivítají tu opět příznivce levice z okresů Ústí nad Orlicí, Šumperk a Svitavy. Chybět nebudou představitelé KSČM. Účastníci setkání uctí památku padlých z 2. světové války.

Sopotnice – Příznivci bláznivých soutěží ze Sopotnice, Hejnic, České Rybné, Českých Libchav, Libchav a Velké Skrovnice se v sobotu od 13 hodin sejdou na hřišti v Sopotnici, aby změřili síly na 13. Vesnických hrách bez katastru. Za každou vesnici budou bojovat dvě pětičlenná družstva. Speciální soutěž čeká i na dvojice starostů, které tvoří starostové obcí a sborů dobrovolných hasičů.

Litice n. O. - Zdejší hrad se o víkendu „vrátí“ o pár století zpátky. Středověk s veškerou jeho syrovou krásou připomenou návštěvníkům šermířské skupiny při Turnajových hrách Jiřího z Poděbrad.

Poprvé byly v Liticích uspořádány v roce 2005. Jak Deník informoval kastelán hradu Dalibor Urban, na organizaci her se podílí několik skupin historického šermu. Divákům nabídnou zajímavou podívanou v podobě různých šermířských vystoupení a turnajů. „Podstatné je, že tato akce nenabízí jen pasivní zábavu, ale je doplněna různými soutěžemi ve středověkém duchu, jako je hod sekerou, střelba z luku a kuší, vrh balvanem a podobně. Některé ze soutěží jsou postupové. Pro rodiny s dětmi je turnaj ideální zábavou na víkend,“ podotkl kastelán. V prostorách hradu budou také stánky věnované dobovým řemeslům.

Co se návštěvnosti týče, hrad nezažívá nijak mimořádnou sezonu. „Přičítám to tomu, že v květnu pršelo a pak přišla vedra, která také odrazovala od návštěvy. Ale vynahrazují nám to šermířské akce, které dopadají dobře a zvedají návštěvnost,“ dodal Urban. Další „podnik“, který zpestří prohlídky hradu, bude z trochu jiného soudu. Ve dnech 14. až 15. srpna se v Liticích setkají příznivci aikida a na nádvoří budou k vidění ukázky tohoto japonského umění sebeobrany.

Chrudimsko - Salvátorská pouť

Chrudim – O víkendu můžete navštívit Salvátorskou pouť s desítkami atrakcí a stánků, ale především s duchovním významem. V době třicetileté války se dostal do města obraz svatého Salvátora a zakrátko byl terčem výsměchu. Rána, kterou na obrazu způsobili švédští vojáci, zkrvavěla. To byl důvod pozdějšího uctívání. V sobotu od 19 hodin budou v kostele sv. Kateřiny slavnostní zpívané nešpory, v neděli v kostele Nanebevzetí Panny Marie poutní mše svatá a slavnostní bohoslužba.

Hlinsko – Do amfiteátru Rychtář se již poosmé v sobotu vrátí koncerty oblíbených hudebních skupin. Léto s Rychtářem sází na osvědčená jména. Těmi jsou rockové kapely Horkýže Slíže, Vypsaná Fixa, Debill Heads a plzeňští skáčkaři Tleskač. Spojení těchto kapel se v historii Léta s Rychtářem osvědčilo.

Pardubicko - Travesti show se skupinou Screamers

Živanice – V pátek vystoupí na letním parketu v Živanicích travesti skupina Screamers. Show začne v 19 hodin. „Tihle pánové to dovedou rozjet. Jejich ztvárnění zpěvaček a zpěváků naší i světové populární hudby stojí za to vidět,“ uvedl pořadatel.

Pardubice - O víkendu se v Pardubicích uskuteční další ročník Českého poháru ve freestyle BMX. Závod se koná ve skateparku Pardubice. Je tu double minirampa a vertikální rampa, ve které proběhne vložený závod o titul mistra ČR v disciplíně Vert ramp. Vloženým závodem bude Canon best trick, který je na programu v sobotu a je pro všechny přihlášené jezdce, tedy i pro kategorii Experts. Každý si tak bude moci zajezdit na jedné vybrané překážce. Zúčastní se kompletní česká špička freestyle BMX. Chybět nebude Jan Valenta (mistr ČR Vert ramp), nebo dvojice v současnosti nejúspěšnějších jezdců ve streetstylu - Michael Beran (mistr ČR Streetstyle) a Ondřej Šléz.

Hradecko - Hvězdárna láká na stovky padajících hvězd

Výrava – Legendární rokenrolová formace Žlutý pes si už brousí drápky na Letní parket Výrava. Svérázný frontman Ondřej Hejma, který se nebojí říct svůj názor a dokázal by to i v čínštině, to zajisté rozbalí naplno. Spolu s ním se ve Výravě objeví i Walda Gang, bláznivá partička pohybující se na hraně punku a klasického rocku. Akce začíná ve 21 hodin.

Hradec Králové – Nádherný pohled na hvězdnou oblohu spojený s pozorováním létavic a planet nabízí o víkendu hradecká hvězdárna a planetárium. Večerní program od 20 hodin láká hned na několik úkazů. Nad západním obzorem v červáncích je možné zahlédnout tři planety: Venuši, Mars a Saturn. Největším lákadlem však jsou „padající hvězdy“. Meteorický roj Perseid se pomalu dostává na vrchol své aktivity a na obloze je k vidění nespočet létavic. „V první polovině srpna jsou na večerní obloze vidět padající hvězdy celou noc,“ uvedl Jan Veselý z hradecké hvězdárny. Od 11. do 14. srpna, v období maxima činnosti meteorického roje Perseid, bude hvězdárna otevřena denně.

Rychnovsko - Svátky skla a sklářů v Orlických horách

Deštné v Orlických horách – Devatenáctý ročník Svátků skla se koná v Deštném v Orlických horách v přírodním areálu místního Muzea zimních sportů, turistiky a řemesel. Svátky skla potrvají od pátku až do neděle a nebude na nich chybět demonstrační tavba skla tradiční cestou. Ta bude k vidění v sobotu od dopoledne přibližně do sedmnácti hodin.

Týniště nad Orlicí – Týnišťská fara pořádá zahradní slavnost, na kterou srdečně zve pastor Ivan Havlíček, jenž je stále známější a oblíbenější i mezi „nevěřícími“. Slavnost se připravuje na pátek od 15 do 21.30 hodin a má být příjemným setkáním občanů při příležitosti úpravy okolí zdejšího kostela. „Nově upravené okolí kostela vás nejen potěší na pohled, ale poskytne i posezení pro chvíle odpoledních procházek či dopoledního korzování maminek s kočárky. Sice je úzký průchod mezi kostelem a starou lékárnou málo znatelný, zato po průchodu touto myší dírou se otevírá zahradní klídek,“ řekl Ivan Havlíček

Trutnovsko - Notu 2010 rozezní bluegrass, folk i country

Rtyně v Podkrkonoší – Osmnáctý folk-country-bluegrass festival Nota 2010 se v sobotu koná na nádvoří Rychty. Od 17 hodin vystoupí Slávek Janoušek a Luboš Vondrák, Bosorky, Kaluže a další. Po skončení koncertu začne zábava se skupinou Pěna.

Horní Lánov – Sedmý ročník soutěže v koňských disciplínách se uskuteční v sobotu od 10 hodin. Na programu jsou parkury, westernové soutěže a skok mohutnosti. Závody se konají na ranči manželů Kopeckých Na Kopečku.

Vrchlabí – Krkonošské pivní slavnosti se připravují na sobotu od 9 hodin na náměstí T. G. Masaryka a v zámeckém parku. Vystoupí Michal Hrůza, Yo Yo Band a několik dalších kapel. Součástí programu bude pouť u kostela sv. Vavřince. Účastníci budou moci ochutnávat z rekordní nabídky 16 tuzemských pivovarů

Náchodsko - Umělecká řemesla na zámku

Nové Město nad Metují – Zámecké trhy uměleckých řemesel se konají v sobotu v areálu novoměstského zámku. Můžete zde nakoupit umělecko-řemeslné výrobky, naláká vás vůně čajů, koření, medoviny, sušeného ovoce, trdelníků a dalších dobrot. Obdivovat můžete umění krajkářky, řezbářů, kameníků a podobně.



Náchod - Tento víkend se na Masarykově náměstí koná Vavřinecká pouť. Kromě klasických pouťových atrakcí a lákadel letos Déčko Náchod připravilo na pěší zóně na Karlově náměstí i bohatý program. V sobotu se program zaměří hlavně na děti. Budou připravena taneční vystoupení, pohádky a kouzelníci, v 16 hodin vystoupí Michal Nesvadba s představením To nej s Michalem. Nedělní odpoledne patří mládeži a nabízí bubnování na djembe, školu moderního tance či vystoupení kapel Block Head a Proradnost. V 18 hodin je připraven koncert a autogramiáda účastníka SuperStar Jana Bendiga. Pouťovou zábavu ukončí ve 21.45 letní ohňostroj.



Červený Kostelec – Největší sraz vodníků, vodnic a ostatní vodní havěti - 13. ročník Vodnických slavností pořádá v sobotu autokemp Brodský. Jde o soutěže, hry a zábavu spojené s vodou pro děti i dospělé. Součástí je Velký vodnický trojboj pouze pro dospělé, příjezd vodníka Brodíka s družinou a přehlídka vodníků a vodnic. Akci zakončí tradiční velký ohňostroj nad vodní hladinou. Při příležitosti konání akce byla vydána turistická sbírková známka KČT.



Ratibořice – Deváté setkání majitelů historických motorových vozidel, doprovázené koncertem swingové hudby v podání Big Bandu Dvorský ze Dvora Králové nad Labem se uskuteční v sobotu od 13.00 hodin v celém areálu zámeckého parku v Ratibořicích.

Jičínsko - Senioři mezi veterány se o víkendu „proženou“ Jičínem

Jičín – Veteran car club připravil na dny 6. až 8. srpna čtvrtý ročník akce Loukotě a řemeny v Jičíně. Sezona soutěží a setkání historických vozidel opět vrcholí touto jedinečnou akcí, která prakticky v celé Evropě nemá obdoby.

Veškeré automobily totiž musejí být vyrobeny do roku 1918. Motocykly mohou být o několik let mladší, ale zato musejí mít pohon zadního kola řemenem. Akce začíná pátečním setkáním v kempu Rumcajs a noční vyjížďkou, v sobotu dopoledne (9.30 až 10.30) se skvosty představí na jičínském náměstí a odtud odstartují na spanilou jízdu regionem. V neděli se uskuteční setkání na vokšickém letišti.



Prachov – Tuto neděli v 10 hodin dopoledne se v centru Prachovských skal - v Císařské chodbě koná slavnostní otevření nově zrekonstruované naučné stezky. Členové základní organizace Českého svazu ochránců přírody Prachovské skály vybudovali naučnou stezku v chráněném území již v roce 1997. Protože však zastarala, rozhodli se pro její rekonstrukci. Stezka má nyní atraktivní a přírodě blízkou podobu.



Lázně Bělohrad – V sobotu 7. srpna se můžete těšit od 20.30 v zámeckém parku na revivalovou skupinu Jam & Bazar! Nabízí pecky, které oslovují a baví již několik generací. To vše v živelné pódiové show sedmdesátých i osmdesátých let, ke které nepochybně patří také stylové kostýmy. Kapelu, známou dnes již ve všech koutech Česka, na Slovensku, v Německu i v Polsku, tvoří skvělé zpěvačky a zkušení muzikanti