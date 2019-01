Východní Čechy - Deník přináší přehled víkendových akcí v Pardubickém a Královéhradeckém kraji.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/ Květa Korbářová

Svitavsko - Na zámku v Bystrém se bude slavit

Bystré - Domov na zámku Bystré pořádá v sobotu tradiční Zámecké slavnosti. V programu vystoupí mažoretky, obyvatelé Domova na zámku, Big Band ZUŠ Litomyšl, ale i kapely ABBA Stars revival, Queenie nebo Rockfaktor. Návštěvníci se mohou těšit na jízdu moto a auto veteránů, ukázky dravých ptáků a sov, vystoupení kapely Kapka nebo tanečnici flamenca Marii Čadovou. Pro děti budou v parku připraveny různé soutěže, malování na obličej nebo jízda na ponících a koních. Budou také otevřeny terapeutické dílny domova s možností zakoupení výrobků.

Polička - Výstava, která připomene 75. výročí Mnichovského diktátu, bude zahájena v sobotu odpoledne v Centru Bohuslava Martinů v Poličce. Návštěvníci uvidí archivní filmové záběry z okupované Poličky a dobový film Jiřího Jeníčka "Československá armáda" z roku 1937. Výstava potrvá do 10. listopadu.

Jevíčko – Parkfestival nr. 418 hodin se koná v pátek v Pivovarském parku. Vystoupí kapely U Lumíra, The Fly Fish, Atmosferik, DPM hudební kanál band, Fru Fru, Kaderus Blues nebo Citizen 37.

Orlickoústecko - Lanškrounská kopa opět zve dálkošlapy

Lanškroun- Jeden z nejvýznamnějších dálkových pochodů v republice se půjde v sobotu v Lanškrouně. Vedle pěších vyrazí na trasy 45. ročníku Kopy i cyklisté a in-line bruslaři, poprvé se poběží závod Kopa kros. „Stovkaři" vyrazí na nejdelší pěší trasu již v pátek večer z Dělnického domu, ostatní trasy mají slavnostní start v sobotu v 8.30 hodin z náměstí J. M. Marků (Kopa kros v 11 hodin). Lanškrounskou kopu doprovázejí městské slavnosti s bohatým programem.

Chrudimsko - Jiřinkový ples mezi vonícími květinami

Blížňovice -Jiřinkový ples se koná v sále KD Blížňovice v sobotu od 20 hodin. K tanci zahrají Tři fotři, nebude chybět občerstvení a květinová výzdoba.

Chrudim- Lesní slavnost na Čertově skalce se koná u rozhledny Bára v neděli od 14 hodin. Můžete se těšit na putování se strážcem Železných hor, na lesní zvířata a vyrábění suvenýrů ze dřeva. Nebude chybět jídlo a pití v příjemném prostředí.

Pardubicko - Francouzský den i dožínky s jarmarkem

Pardubice -V sobotu se na dostihovém závodišti jede čtvrtá kvalifikace na Velkou pardubickou. Den Evropy Francouzský den s devíti dostihy začíná ve 13 hodin.

Pardubice -Na zámku v sobotu v 10 hodin začínají Dožínky se staročeským jarmarkem. Se svými úspěchy se přijedou pochlubit i zahrádkáři a chovatelé. Diváci si tak budou moci užít kontakt se živými zvířaty. Zajímavé budou jistě i ukázky výcviku dravců.

Královéhradecko - Krajské dožínky znovu u Flošny

Hradec Králové -Královéhradecké krajské dožínky oslaví v tomto roce již 10. výročí. Podruhé v řadě se budou tuto sobotu konat kvůli rekonstrukci Šimkových sadů na parkovišti vedle koupaliště Flošna. Dožínky nabízejí propagaci produktů potravinářů, zemědělců a součástí je i bohatý doprovodný program.

Náchodsko - Pivovar otevře brány a pivo poteče proudem

Náchod -V areálu náchodského pivovaru se v sobotu uskuteční Den s Primátorem. Po celý den se budou na pódiu střídat zajímavé kapely, pivo poteče proudem a ochutnat budete moci kromě novinky sezonního světlého speciálu i celý sortiment pivovaru. Program zahájí herec a písničkář Jiří Schmitzer. Součástí dne otevřených dveří je bohatá tombola a po celý den probíhají exkurze po pivovaru.

Česká Skalice -Tradiční výstava jiřinek se letos uskuteční od 13. do 15. září vždy od 9 do 17 hodin v českoskalickém muzejním areálu a v maloskalické tvrzi. Zájemci si mohou prohlédnout výsadbu i řezané květy, připraven je i objednávkový prodej hlíz. Doprovodný program nabídne koncerty, výtvarné dílničky, přednášku nebo soutěž o nejkrásnější jiřinku.

Nové Město nad Metují -Historický průvod městem v čele s Janem Černčickým z Kácova a jeho družinou zahájí v sobotu v 9.30 hodin na Husově náměstí Dny evropského dědictví. V rámci této akce si můžete zdarma prohlédnout vybrané památky.

Jičínsko - Jičín roztáčí Kolo, kolo mlýnský

Jičín- Po třiadvacáté se Jičín proměnil v město pohádky, v němž pět dnů platí pohádkové zákony a centrum města ožije dílnami, výstavami, divadelními představeními, hudbou, tancem, slovem… Na festivalu bude překonáván rekord, tentokrát v počtu recitujících říkanku Kolo, kolo mlýnský. Na Valdštejnově náměstí je umístěna kulisa mlýna s mlýnským kolem, poblíž ohrada se zvířaty. Velkým tahákem jsou sobotní hudební vystoupení například v 17 hodin na Valdštejnově náměstí vystoupí Dalibor Janda a skupina Mandrage, tradiční ohňostroj začne v sobotu ve 20.30 hodin.

Hořice - Český svaz chovatelů Hořice v Podkrkonoší pořádá od pátku do neděle v areálu Na Závisti výstavu králíků, drůbeže, holubů, okrasného ptactva a terarijních zvířat se speciální výstavou andulek. Školy a školky mohou výstavu navštívit v pátek dopoledne. Pro veřejnost je otevřeno v pátek od 14 do 17, v sobotu od 8 do 17 a v neděli od 8 do 15 hodin. Na pátek a sobotu je zajištěn prodej kuřic. Pro všechny je tradičně zajištěno občerstvení a tombola.

Rychnovsko - Burčák, nebo zvěřinu? Třeba obojí

Rychnov nad Kněžnou -Do světa ryb se podíváte během expozice AkvaExpo. Výstava nabídne více než 180 druhů sladkovodních i mořských akvarijních ryb, speciální kolekci 90 druhů vodních rostlin a terarijní zvířata. Výstava v Domě chovatelů začíná 14. září a potrvá do 18. září, otevřeno je denně od 8.30 do 18 hodin, poslední den do 17 hodin.

Potštejn -O víkendu budete moci ve western kempu Vochtánka vychutnat zvěřinové speciality i burčák z Moravy. Od pátku do neděle se totiž koná Potštejnské burčákobraní a zvěřinové hody. Pochutnáte si na kančím či dančím guláši, svíčkové, výpečcích a medailoncích nebo myslivecké směsi se slaninou a brusinkami. Hostem dne bude Železný Zekon.

Trutnovsko - Barokní fara ožije po rekonstrukci

Horní Maršov - Zrekonstruovaná barokní fara po letech ožije. Slavnostní otevření se uskuteční v sobotu v rámci festivalu Horní Maršov Otevřené muzeum. Návštěvníky čekají komentované prohlídky, divadelní představení, koncert brněnského tria Urband i výstava maršovských koláčů s ochutnávkou.